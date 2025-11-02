Medellín está lista para recibir este 2 de noviembre la edición 13 de los Premios Macondo

La academia Colombiana de Cine entrega en el Teatro Metropolitano de Medellín este 2 de noviembre los Premios Macondo que llega a 13 ediciones, galardonando lo mejor del cine colombiano. Este año, se postularon un total de 72 películas, de las cuales resultaron nominados 15 largometrajes de ficción, 7 largometrajes de documental, 4 largometrajes iberoamericanos y 12 cortometrajes.

Esta es la lista de nominados de los XIII Premios Macondo son:

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

“Estimados Señores” - El Circo Film, Ágora Films

“Malta” - Perro de Monte

“La Ciénaga Entre El Mar Y La Tierra” - Mago Films S.A.S

“Uno, Entre El Oro y La Muerte” - Clover Studios

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

“La Salsa Vive” - 64A Films S.A.S.

“El Pantera” - Planeador Films

“Alma Del Desierto” - Guerrero Films

“Choibá La Danza De La Ballena Yubarta” - Canoa Films, Ruge Films

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO

“Aún Estoy Aquí” (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil

“El 47” - España

“Pepe” - República Dominicana

“El Eco” – México

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

“Ocaso” - Sugarmind Films & Arts

“Cuerpo De Esta Sombra” - Stefany Jaramillo

“Pinto Quebranto” - Issabella Rozo González

“Tapir Memories” - Pedro Nel Cabrera Vanegas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

“Un Día De Mayo” - Rara Cine

“Malicia” - La Montaña Cine

“Nea” - Códigos Global

“Un Pájaro Voló” - BØlier Films

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

“Pirsas” - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres

“Estamos En El Mapa” - Resonancias producciones

“Tierra Encima” - Vuelco

“Bandera Roja” - RTVCPlay / Guerrero Films

MEJOR DIRECCIÓN

Camila Beltrán - “Mi Bestia”

Natalia Santa - “Malta”

Jorge Forero - “Matrioshka”

Patricia Castañeda - “Estimados Señores”

MEJOR GUION

Natalia Santa - “Malta”

Patricia Castañeda - “Estimados Señores”

Jorge Forero / Tatiana Andrade - “Matrioshka”

Camila Beltrán / Silvina Schnicer - “Mi Bestia”

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Juan Pablo Barragán - “La Sombra Del Juez”

Juan Pablo Urrego - “Uno, Entre El Oro y La Muerte”

Manolo Cruz - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”

Jairo Camargo - “Asalto Al Mayor”

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Vicky Hernández - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”

Julieth Restrepo - “Estimados Señores”

Marcela Mar - “Uno, Entre El Oro y La Muerte”

Estefanía Piñeres - “Malta”

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Emmanuel Restrepo - “Malta”

Claudio Cataño - “Estimados Señores”

Hernan Cabiativa - “Entrevista Laboral”

Jorge Cao - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Paula Castaño - “Estimados Señores”

Barbara Perea - “Estimados Señores”

Juana Arboleda - “La Niña Y El Cazador”

Patricia Tamayo - “Malta”

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Lola Gómez - “Matrioshka”

Mauricio Vidal - “La Salsa Vive”

Luciana Riso - “La Piel En Primavera”

Sergio Garcia Moreno - “Estimados Señores”

MEJOR SONIDO (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vasquez / Alejandro Escobar - “Uno, Entre El Oro Y La Muerte”

Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez - “Positivo Negativo”

Germán Daniel León - “La Ciénaga Entre El Mar Y La Tierra”

César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal / Carlos Segovia - “La Salsa Vive”

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Gustavo García - “El Pantera”

Andres Soto / Maria Linares - “Colibrí”

Andrés Martínez - “Entrevista Laboral”

Isabel Ramírez Ocampo – “Igualada”

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Daniel Carvajalino - “Agua Salá”

Maria Linares - “Matrioshka”

Felipe Tellez - “Estimados Señores”

Camilo Sanabria - “La Sombra Del Juez”

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Luz Helena Cárdenas - “Mi Bestia”

Julian Grijalba - “Malta”

Juliana Hoyos - “La Piel En Primavera”

Carmen Latorre - “Estimados Señores”

MEJOR MAQUILLAJE

Lina Cadavid - “Mi Bestia”

Manuela Muñoz - “Uno, Entre El Oro y La Muerte”

Gabriela Iglesias - “Colibrí”

Yenny Zuluaga - “Estimados Señores”

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Marcela Gómez - “La Piel En Primavera”

Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán - “Mi Bestia”

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - “Estimados Señores”

Lili Cabrejo – “Matrioshka”

MEJORES VFX

Andrés Valencia - “En Lo Profundo”

Roberto Montoya - “La Niña Y El Cazador”

Luis Agamez - “La Sombra Del Juez”

Fausto Miguel Díaz Pasmiño - “Lo Peor Hasta El Momento”

MEJOR MONTAJE

Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez - “El Pantera”

María Alejandra Briganti / Carlos Cordero - “Nosotras”

María Clara García - “La Salsa Vive”

Nicolás Herran - “Choibá La Danza De La Ballena Yubarta”

La gala de premiación se realizará el 2 de noviembre de 2025 en el Teatro Metropolitanos de Medellín con transmisión en vivo por TNT, HBO Max y los ocho canales regionales colombianos. Para conocer toda la programación en las redes sociales @academiacolcine.