Medellín está lista para recibir este 2 de noviembre la edición 13 de los Premios Macondo
Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan son los encargados de conducir la gala de premiación que se vivirá en el Teatro Metropolitano de la capital antioqueña.
La academia Colombiana de Cine entrega en el Teatro Metropolitano de Medellín este 2 de noviembre los Premios Macondo que llega a 13 ediciones, galardonando lo mejor del cine colombiano. Este año, se postularon un total de 72 películas, de las cuales resultaron nominados 15 largometrajes de ficción, 7 largometrajes de documental, 4 largometrajes iberoamericanos y 12 cortometrajes.
Esta es la lista de nominados de los XIII Premios Macondo son:
MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
“Estimados Señores” - El Circo Film, Ágora Films
“Malta” - Perro de Monte
“La Ciénaga Entre El Mar Y La Tierra” - Mago Films S.A.S
“Uno, Entre El Oro y La Muerte” - Clover Studios
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
“La Salsa Vive” - 64A Films S.A.S.
“El Pantera” - Planeador Films
“Alma Del Desierto” - Guerrero Films
“Choibá La Danza De La Ballena Yubarta” - Canoa Films, Ruge Films
MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO
“Aún Estoy Aquí” (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil
“El 47” - España
“Pepe” - República Dominicana
“El Eco” – México
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
“Ocaso” - Sugarmind Films & Arts
“Cuerpo De Esta Sombra” - Stefany Jaramillo
“Pinto Quebranto” - Issabella Rozo González
“Tapir Memories” - Pedro Nel Cabrera Vanegas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
“Un Día De Mayo” - Rara Cine
“Malicia” - La Montaña Cine
“Nea” - Códigos Global
“Un Pájaro Voló” - BØlier Films
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
“Pirsas” - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres
“Estamos En El Mapa” - Resonancias producciones
“Tierra Encima” - Vuelco
“Bandera Roja” - RTVCPlay / Guerrero Films
MEJOR DIRECCIÓN
Camila Beltrán - “Mi Bestia”
Natalia Santa - “Malta”
Jorge Forero - “Matrioshka”
Patricia Castañeda - “Estimados Señores”
MEJOR GUION
Natalia Santa - “Malta”
Patricia Castañeda - “Estimados Señores”
Jorge Forero / Tatiana Andrade - “Matrioshka”
Camila Beltrán / Silvina Schnicer - “Mi Bestia”
MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO
Juan Pablo Barragán - “La Sombra Del Juez”
Juan Pablo Urrego - “Uno, Entre El Oro y La Muerte”
Manolo Cruz - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”
Jairo Camargo - “Asalto Al Mayor”
MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA
Vicky Hernández - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”
Julieth Restrepo - “Estimados Señores”
Marcela Mar - “Uno, Entre El Oro y La Muerte”
Estefanía Piñeres - “Malta”
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Emmanuel Restrepo - “Malta”
Claudio Cataño - “Estimados Señores”
Hernan Cabiativa - “Entrevista Laboral”
Jorge Cao - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Paula Castaño - “Estimados Señores”
Barbara Perea - “Estimados Señores”
Juana Arboleda - “La Niña Y El Cazador”
Patricia Tamayo - “Malta”
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Lola Gómez - “Matrioshka”
Mauricio Vidal - “La Salsa Vive”
Luciana Riso - “La Piel En Primavera”
Sergio Garcia Moreno - “Estimados Señores”
MEJOR SONIDO (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vasquez / Alejandro Escobar - “Uno, Entre El Oro Y La Muerte”
Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez - “Positivo Negativo”
Germán Daniel León - “La Ciénaga Entre El Mar Y La Tierra”
César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal / Carlos Segovia - “La Salsa Vive”
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Gustavo García - “El Pantera”
Andres Soto / Maria Linares - “Colibrí”
Andrés Martínez - “Entrevista Laboral”
Isabel Ramírez Ocampo – “Igualada”
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Daniel Carvajalino - “Agua Salá”
Maria Linares - “Matrioshka”
Felipe Tellez - “Estimados Señores”
Camilo Sanabria - “La Sombra Del Juez”
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Luz Helena Cárdenas - “Mi Bestia”
Julian Grijalba - “Malta”
Juliana Hoyos - “La Piel En Primavera”
Carmen Latorre - “Estimados Señores”
MEJOR MAQUILLAJE
Lina Cadavid - “Mi Bestia”
Manuela Muñoz - “Uno, Entre El Oro y La Muerte”
Gabriela Iglesias - “Colibrí”
Yenny Zuluaga - “Estimados Señores”
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Marcela Gómez - “La Piel En Primavera”
Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán - “Mi Bestia”
Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - “Estimados Señores”
Lili Cabrejo – “Matrioshka”
MEJORES VFX
Andrés Valencia - “En Lo Profundo”
Roberto Montoya - “La Niña Y El Cazador”
Luis Agamez - “La Sombra Del Juez”
Fausto Miguel Díaz Pasmiño - “Lo Peor Hasta El Momento”
MEJOR MONTAJE
Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez - “El Pantera”
María Alejandra Briganti / Carlos Cordero - “Nosotras”
María Clara García - “La Salsa Vive”
Nicolás Herran - “Choibá La Danza De La Ballena Yubarta”
La gala de premiación se realizará el 2 de noviembre de 2025 en el Teatro Metropolitanos de Medellín con transmisión en vivo por TNT, HBO Max y los ocho canales regionales colombianos. Para conocer toda la programación en las redes sociales @academiacolcine.