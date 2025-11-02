El legendario Dyango regresa a Colombia con un show memorable

El legendario cantante español Dyango, conocido mundialmente como “la voz del amor”, regresa a los escenarios del país para reencontrarse con su público en Colombia con su gira internacional “Su amigo Dyango Tour”.

Con más de seis décadas de trayectoria, Dyango ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su inconfundible voz y canciones que se han convertido en himnos del amor. Ahora, sus seguidores colombianos tendrán la oportunidad de vivir un concierto íntimo y especial, en un escenario de gran tradición cultural.

La voz del amor:

El artista es reconocido por hacer temas icónicos de las baladas y la música romántica, canciones como: Esta noche quiero Brandy, Corazón mágico, si la vieras con mis ojos y el que más te ha querido hacen parte del cancionero de Latinoamérica.

“Esta noche quiero brandy es una canción que es muy querida en Colombia, tanto así que en un concierto la gente empezó a pedírmela y tuve que montarla en una noche solo para el público colombiano”, recordó el artista en Caracol Radio.

Colaboración con Santiago Cruz:

Hace menos de un mes, Dyango sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del videoclip de la canción “Cuando quieras, donde quieras”, una colaboración especial junto al reconocido cantante colombiano Santiago Cruz. Este reciente estreno reafirma el vínculo artístico y afectivo del artista con Colombia, y se suma a la expectativa por su regreso a los escenarios nacionales.

“Santiago Cruz es un caballero de la canción, además de ser un gran músico y cantante, él quiso cantar conmigo esta canción y ha sido todo un éxito”, contó Dyango a Caracol Radio sobre esta colaboración.

La música romántica:

“Yo creo que el romanticismo no va a pasar nunca en la vida, la gente sigue enamorándose y allí es donde aparece esta música inolvidable, quizá pasará el cantante, pero la canción alguien la rescatará”, afirmó el artista sobre el panorama de la música romántica en la actualidad.

El retiro:

Por otra parte, el cantante recordó que han pasado más de 60 años en la música, hoy tiene 85 años y se ve bastante más joven: “Eso es que Dios me quiere mucho, la verdad no me sé cuidar, no he cuidado la voz ni mi aspecto yo sigo cantando, haciendo giras y cada vez con más éxito”, comentó.

Sobre el retiro indicó que mientras haya vida, hay esperanza y mientras tenga voz y sentimiento seguirá cantando.

¿Cuándo y Dónde?

La cita para ver a Dyango con el “Su amigo Dyango Tour” será el próximo 13 de noviembre de 2025 en el emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, a las 8:00 p.m., en lo que promete ser una noche única cargada de emoción, romanticismo y los grandes éxitos que han marcado generaciones.