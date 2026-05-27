¿Qué hace Monsieur Periné en el documental “James”, la nueva miniserie de Netflix?

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Monsieur Periné celebra un nuevo hito: su canción “Aguaráchate” hace parte de la banda sonora de “James”, la miniserie documental de Netflix sobre la vida y trayectoria de James Rodríguez.

La producción, dirigida por el cineasta colombiano Simón Brand, se posiciona actualmente en el puesto número uno del Top 10 de series más populares en Colombia dentro de la plataforma.

En el capítulo 3, “Aguaráchate” aparece completa, musicalizando uno de los momentos clave de la narrativa que explora el camino personal y profesional de Rodríguez hacia la élite del fútbol mundial.

La elección de la canción surgió de la admiración de Brand por la música de Monsieur Periné.

Durante el proceso de selección del soundtrack, el director recibió varias propuestas del repertorio de la banda y finalmente escogió “Aguaráchate” por su energía festiva, carácter lúdico e identidad colombiana.

Estrenada en septiembre de 2025, “Aguaráchate” marcó el inicio de una nueva etapa creativa para la agrupación. Concebida como una invitación al gozo, el baile y la libertad.

La palabra “Aguaráchate”, creada por Catalina García, reivindica la espontaneidad y el juego desde la música, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más comentados de esta nueva era artística.

El tema ha alcanzado cifras destacadas: medio millón de reproducciones en Spotify y medio millón de visualizaciones en YouTube, consolidando su impacto internacional en países como Colombia, Estados Unidos, México, España y Chile.

Además, fue reconocido con el Premio Nuestra Tierra 2026 a “Mejor Canción Dance/Electrónica”, reafirmando su relevancia en la escena musical contemporánea.

Este logro coincide con el inicio de la gira internacional “Instrucciones Para Ser Feliz Tour”, que recorrerá Latinoamérica, Estados Unidos y Europa en 35 fechas por 9 países.