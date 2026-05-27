Asistente de Matthew Perry es condenado a más de 3 años de prisión por inyectarle ketamina al actor

El asistente personal de Matthew Perry fue sentenciado este martes a tres años y cinco meses de prisión por inyectarle al actor de ‘Friends’ al menos tres dosis de ketamina y dejarlo solo en el jacuzzi de su patio trasero antes de que lo encontraran boca abajo en el agua el 28 de octubre de 2023.

El asistente, Kenneth Iwamasa, se había declarado culpable en agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte y fue el último de los cinco coacusados en ser sentenciado en este caso de gran repercusión.

Había solicitado seis meses de prisión y seis meses de arresto domiciliario.

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La fiscalía recomendó esa sentencia de 41 meses, argumentando que el castigo reflejaba tanto el daño irreparable que causó como la importante cooperación que posteriormente brindó a los investigadores.

“Eres el monstruo que lo mató”, dijo Lisa Ferguson, la representante de Perry y administradora de su patrimonio.

“Lamento mucho haber cometido actos ilegales. Espero servir de advertencia para cualquiera que se encuentre en mi misma situación”, dijo Iwamana a la familia.

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Iwamasa admitió que entre el 24 y el 27 de octubre de 2023, le inyectó a Perry entre seis y ocho dosis diarias de ketamina.

Perry falleció a los 54 años debido a los efectos agudos de la ketamina.

Conocido principalmente por interpretar a Chandler Bing en la serie de televisión ‘Friends’, Perry ingresó en rehabilitación en varias ocasiones y habló abiertamente sobre su adicción a las drogas y sobre todo a los analgésicos.