Shakira termina su gira en Colombia y lanza isima en alianza con importante empresa latinoamericana

Shakira va terminando su gira Las Mujeres Ya No Lloran, y lo hace acompañada del lanzamiento oficial de su marca de cuidado capilar isima, que llega a Colombia, Chile y Perú en alianza con Falabella, el mayor operador de tiendas departamentales de la región.

isima es una marca clínicamente respaldada que ofrece soluciones para el cuidado integral del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula.

La colección inaugural incluye ocho productos diseñados para fortalecer el cabello, mejorar su resistencia y celebrar su diversidad natural.

También puede leer: Shakira cierra su gira en Bogotá con la Filarmónica de Mujeres y conquista Europa con isima

Estará disponible en nueve tiendas en Colombia y Chile desde finales de octubre, y en cuatro tiendas de Perú en noviembre, además de en falabella.com.

Shakira, fundadora y Chief Community Officer de isima, expresó que esta marca representa una solución personal a los desafíos del cabello complejo, especialmente en personas latinas.

“Me llena de orgullo que isima haya desarrollado fórmulas científicas con ingredientes especiales de toda América Latina”, afirmó.

El CEO de isima, Sid Katari, destacó que esta alianza permite una exposición integral en las principales ciudades, con vitrinas especiales, publicidad exterior y presencia digital. Carolina Orozco, Gerente de Negocio de Falabella Colombia, señaló que esta colaboración materializa el compromiso de ofrecer innovación y calidad a los consumidores.

Desde su lanzamiento en junio, isima ha ganado cuatro premios internacionales, incluyendo reconocimientos de Allure, Harper’s BAZAAR, Oprah y NewBeauty. Con este debut en Sudamérica, la marca busca conectar con sus raíces y ofrecer soluciones reales para personas reales.