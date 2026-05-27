Jessi Uribe y Paola Jara llevan el regional colombiano a Europa con su gira “Despecho a 2 Voces”

En un hecho sin precedentes para la música popular, Paola Jara y Jessi Uribe se consolidan como pioneros del regional colombiano al abrir camino en Europa con su gira conjunta “Despecho a 2 Voces”.

La unión artística de ambos intérpretes no solo celebra sus trayectorias individuales, sino que establece un puente histórico que posiciona el género en el panorama global.

El proyecto, descrito como un álbum histórico para Colombia, reúne lo mejor de las propuestas de ambos artistas en once canciones que transforman el sentimiento del despecho en una experiencia compartida

El sencillo principal, “Infidelidad”, encabeza un repertorio que incluye temas como “Las botellas y yo”, “Aún hay amor” y “Alcohol Traicionero”.

Estas canciones, cargadas de emoción y autenticidad, han resonado en los escenarios europeos, demostrando que el regional colombiano puede conectar con públicos diversos sin perder su esencia.

La gira comenzó el 1 de mayo en Madrid, con un sould out de 20.000 asistentes en un show de casi tres horas.Canción tras canción, Jara y Uribe ofrecieron un mano a mano que reafirmó su poder de convocatoria en el extranjero.

El recorrido internacional incluye paradas en Alicante, Zaragoza, Lanzarote y Barcelona, con un cierre programado en París, consolidando su presencia en ciudades clave del continente.

“Despecho a 2 Voces” adapta la estética del género a un lenguaje contemporáneo, permitiendo que el regional colombiano deje de ser un fenómeno local para convertirse en una narrativa universal.

Con este paso firme, Paola Jara y Jessi Uribe no solo reafirman su vinculo con el público, sino que lideran una apuesta que abre puertas a otros colegas y expande el alcance de la cultura colombiana hacia nuevos escenarios internacionales.