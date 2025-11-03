Shakira: 47 mil personas vivieron una experiencia inolvidable en Bogotá

Bogotá vivió una noche apoteósica el primero de noviembre, con el cierre de la gira colombiana de Shakira, “Las mujeres yo no loran tour”, quien se presentó ante más de 47 mil asistentes en el Vive Claro Distrito Cultural.

La superestrella barranquillera, reconocida por Billboard como la artista latina más importante de todos los tiempos, ofreció un espectáculo sin precedentes que fusionó el pop global con momentos de grandeza sinfónica.

Durante el concierto de mas de dos horas, Shakira desplegó todas sus facetas: intérprete, compositora, arreglista y productora.

Cada canción fue una muestra de su versatilidad y capacidad para reinventarse.

Shakira compartió escenario con la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, logrando una fusión emotiva entre su voz y la potencia orquestal.

Aunque su participación fue puntual, el impacto fue profundo, elevando la experiencia musical a una dimensión artística superior.

El punto más alto de la noche llegó con “La Pared”, donde la sensibilidad de Shakira se encontró con la ejecución impecable de la Filarmónica, generando una ovación que resonó en todo el recinto.

Esta colaboración reafirmó el poder de las mujeres en la música y el compromiso de ambas partes con la excelencia artística.

Al finalizar el concierto, Shakira se dirigió a su audiencia con palabras llenas de gratitud: “Gracias Bogotá por haberme permitido volver. Gracias Colombia por darme este regalo de realizar nueve conciertos en este país. Esta noche y siempre somos uno”.

Su mensaje fue recibido con ovaciones por una audiencia que coreó “¡Gracias Shakira!” en un sold out absoluto.

El impacto del evento fue notable: según cifras de la Alcaldía Mayor, se generaron 17,1 millones de dólares en impacto económico y una ocupación hotelera superior al 90%, consolidando a Bogotá como epicentro cultural de América Latina.

Más que un concierto, fue una consagración.

Shakira reafirmó su lugar como ícono global, capaz de unir lo clásico con lo contemporáneo, y de marcar el pulso emocional de toda una región.

Su legado sigue creciendo, y esta noche en Bogotá quedará grabada como una de las más grandes de su carrera.