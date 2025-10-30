Un conmovedor viaje emocional y musical en “Springsteen: Música de ninguna parte”

La vida de una de las grandes figuras del rock llega a salas de cine desde el 30 de octubre, “Springsteen: Música de ninguna parte” (Springsteen: Deliver Me from Nowhere), la nueva apuesta de 20th Century Studios que es protagonizada de forma magistral por Jeremy Allen White (El Oso), quien se adentra en la intimidad de Bruce Springsteen.

White se embarcó en un proceso creativo sin precedentes en su carrera actoral que le permitió captar la esencia del artista y llevar a los espectadores a un conmovedor viaje emocional y musical hacia su mundo interior, colocándose en la piel de este artista admirado y amado por generaciones y bajo la dirección de Scott Cooper, muestran la intimidad creativa de Springsteen.

Cortesía: 20th Century Studios - “Springsteen: Música de ninguna parte” Ampliar

“Springsteen: Música de ninguna parte” de 20th Century Studios retrata el proceso de creación del álbum “Nebraska” lanzado en 1982 por Bruce Springsteen cuando él era un joven músico en la cúspide del estrellato mundial que luchaba por conciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado.

Más allá de la investigación histórica que hizo el protagonista para el papel, las extensas conversaciones que mantuvo con el artista fueron clave en la preparación del personaje, “era increíblemente comprensivo, dándome espacio para encontrar mi propio ritmo. Siempre estaba allí, pero creo que una vez que comenzamos a rodar, Bruce y yo logramos un entendimiento tácito: él intervenía para decirme si estaba yendo por el camino equivocado; de lo contrario, se mantenía al margen si bien me seguía brindando su apoyo, que creo que era exactamente lo que yo necesitaba en ese momento. Terminó siendo el equilibrio perfecto”, asegura White.

A White lo acompañan en la película Paul Walter Hauser y Stephen Graham. A partir del 30 de octubre, el público podrá adentrarse en la intimidad creativa de Bruce Springsteen en “Springsteen: Música de ninguna parte”, la nueva película de 20th Century Studios que se estrena el 30 de octubre.