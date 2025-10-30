¡Explosiva colaboración! Heredero y Arelys Henao lanzan “Lágrimas de Despecho”
Una poderosa colaboración que celebra la dignidad tras el desamor
La música popular colombiana recibe una nueva joya con “Lágrimas de Despecho”, una emotiva canción que une a dos grandes exponentes del folclor nacional: Arelys Henao, conocida como “La Reina de la Música Popular”, y Heredero, figura destacada de la carranga contemporánea.
La canción, escrita por Heredero, es un canto al desamor y a la dignidad, una catarsis musical que refleja el dolor de una relación rota.
Bajo la producción de Yohan Úsuga y la colaboración de Fabio Edilberto Jaimes Herrera, “Lágrimas de Despecho” cobra vida con una interpretación que mezcla fuerza, autenticidad y respeto por las raíces.
El videoclip fue grabado en La Fonda La Indomable, en Copacabana, Antioquia.
Para Heredero, esta colaboración representa un hito en su carrera: “Cantar con Arelys es un honor y un paso más para que la carranga siga creciendo”.
Por su parte, Henao expresó su admiración por el artista: “Desde la primera vez que escuché su voz supe que estábamos hechos para cantar juntos. Esta canción tiene alma, tiene historia y tiene verdad”.
Ambos artistas agradecen a Dios, a los medios de comunicación y a sus seguidores por el apoyo a esta producción hecha con el corazón. “Lágrimas de Despecho” ya está disponible en plataformas digitales y promete convertirse en un himno para quienes han vivido el desamor con dignidad.