¡Explosiva colaboración! Heredero y Arelys Henao lanzan “Lágrimas de Despecho”

La música popular colombiana recibe una nueva joya con “Lágrimas de Despecho”, una emotiva canción que une a dos grandes exponentes del folclor nacional: Arelys Henao, conocida como “La Reina de la Música Popular”, y Heredero, figura destacada de la carranga contemporánea.

La canción, escrita por Heredero, es un canto al desamor y a la dignidad, una catarsis musical que refleja el dolor de una relación rota.

Bajo la producción de Yohan Úsuga y la colaboración de Fabio Edilberto Jaimes Herrera, “Lágrimas de Despecho” cobra vida con una interpretación que mezcla fuerza, autenticidad y respeto por las raíces.

El videoclip fue grabado en La Fonda La Indomable, en Copacabana, Antioquia.

Para Heredero, esta colaboración representa un hito en su carrera: “Cantar con Arelys es un honor y un paso más para que la carranga siga creciendo”.

Por su parte, Henao expresó su admiración por el artista: “Desde la primera vez que escuché su voz supe que estábamos hechos para cantar juntos. Esta canción tiene alma, tiene historia y tiene verdad”.

Ambos artistas agradecen a Dios, a los medios de comunicación y a sus seguidores por el apoyo a esta producción hecha con el corazón. “Lágrimas de Despecho” ya está disponible en plataformas digitales y promete convertirse en un himno para quienes han vivido el desamor con dignidad.