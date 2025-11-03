Córdoba brilla en la apertura de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025

El gobernador Erasmo Zuleta abrió las puertas de Córdoba al continente en la inauguración de los VII Juegos Escolares Centroamericanos.

Montería

Con las tribunas repletas de familiares, ciudadanos y amantes del deporte, quienes alentaron a cada delegación con banderas, camisetas y pancartas, la jornada inaugural comenzó con presentaciones musicales de artistas locales que animaron la llegada de las delegaciones.

Los presentadores ofrecieron un recorrido audiovisual por Colombia, Córdoba y Montería, exaltando el legado deportivo, cultural y natural de la región anfitriona. El acto protocolario dio inicio con la entonación de los himnos, dando paso a un gran desfile de delegaciones que mostraron a sus abanderados y deportistas destacados en medio de una ovación que reflejó la hermandad entre las naciones.

Posteriormente, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, ofreció palabras de bienvenida, destacando la importancia del evento como un legado para la juventud. “Hoy Córdoba abre sus puertas al continente para demostrar que el deporte une, inspira y transforma”, expresó el mandatario.

Zuleta Bechara añadió: “Vivimos una noche que quedará grabada en la historia del departamento. Somos un departamento que lo tiene todo, desde páramo hasta mar, pero la mayor riqueza es nuestra gente, que hoy se convierte en la mejor anfitriona del Caribe y Centroamérica”.

El gobernador extendió su agradecimiento a la ministra del Deporte, Patricia Duque, por confiar en Córdoba como sede, y a la Fuerza Pública y voluntarios por hacer posible el evento, deseando éxitos a todos los atletas y dándoles la bienvenida al “corazón deportivo de Colombia”.

El acto continuó con la intervención de la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, quien reafirmó el compromiso conjunto de los países del Caribe y Centroamérica por impulsar la integración regional a través del deporte. “Con estos Juegos celebramos la disciplina, la pasión y el esfuerzo de nuestros jóvenes. Agradezco al pueblo cordobés por su calidez y por convertirse en el epicentro del deporte escolar del continente”, afirmó la ministra durante su saludo protocolario.

Momentos especiales el acto inaugural

La ceremonia avanzó entonces con un bloque artístico que presentó una puesta en escena con más de 200 artistas, donde los ritmos tradicionales del Caribe colombiano se fusionaron con sonidos modernos, exaltando la diversidad, la alegría y el talento de Córdoba como tierra de música y cultura.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la promesa de los deportistas y el juramento de jueces y entrenadores, un símbolo de compromiso, respeto y espíritu deportivo.

El punto culminante llegó con el encendido del fuego deportivo, protagonizado por jóvenes representantes de las delegaciones y acompañado por la leyenda cordobesa del boxeo, Miguel “Happy” Lora, ícono del deporte colombiano. El fuego se encendió desde la escultura del “Bonche de Oro”, flor representativa del departamento, convertida en símbolo de fuerza, esperanza y juventud.

Con este acto se dio por inaugurado oficialmente el evento, acompañado de un espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminó el cielo monteriano.

La leyenda cordobesa del boxeo, Miguel “Happy” Lora, acompañó el encendido del fuego deportivo. Ampliar

La velada culminó con la presentación del artista invitado, Mike Bahía, quien puso el broche musical a una noche inolvidable.

Entre aplausos, sonrisas y cánticos, el público se convirtió en protagonista de una ceremonia que reflejó la alegría, la unión y el orgullo de recibir en tierra cordobesa a la juventud deportiva de Centroamérica y el Caribe.

Presentación del artista invitado, Mike Bahía. Ampliar

Con esta apertura, Córdoba consolida su posición como epicentro del deporte escolar, demostrando que el talento, la hospitalidad y un espíritu que florece como su símbolo, el Bonche de Oro, están listos para albergar una cita histórica.