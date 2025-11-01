Crisis eléctrica en Córdoba: solo el 10.94% de usuarios en barrios subnormales paga su servicio

Montería

La situación del servicio eléctrico en el departamento de Córdoba evidencia una profunda crisis estructural que combina desafíos técnicos, sociales y financieros.

Según los reportes oficiales, 23.614 familias cordobesas habitan en condiciones de subnormalidad eléctrica, una realidad que no solo compromete la calidad del servicio prestado por Afinia, filial del Grupo EPM, sino que cuestiona la sostenibilidad financiera del sistema energético en la región.

Esta problemática se concentra en 121 barrios identificados como subnormales, donde la carencia de redes normalizadas o estructuras técnicas adecuadas impide garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico para una parte significativa de la población.

El análisis del comportamiento del consumo y pago del servicio entre enero y agosto de 2025 revela dimensiones alarmantes de esta crisis.

Durante este período, los hogares en situación de subnormalidad eléctrica consumieron un promedio mensual de 5,3 millones de kWh, niveles que, aunque moderados en comparación con otros departamentos del Caribe, representan el significativo esfuerzo requerido para llevar electricidad a comunidades con infraestructura precaria.

Sin embargo, el verdadero desafío se manifiesta en los indicadores financieros: mientras la facturación promedio mensual alcanzó los $2.358 millones, el recaudo efectivo fue de apenas $257,9 millones, lo que se traduce en un preocupante porcentaje de pago del 10,94%.

Una millonaria deuda acumulada

Esta crítica tasa de impagos ha generado una deuda vencida acumulada de $90.879 millones, constituyendo una carga financiera de proporciones considerables para el operador encargado de atender estas zonas.

El contexto socioeconómico de Córdoba agrava sustancialmente estos retos, pues como departamento situado en la región Caribe, su densidad demográfica, condiciones socioeconómicas y el rezago histórico en infraestructura eléctrica lo ubican entre los territorios donde la subnormalidad representa un obstáculo persistente para el acceso formal a la energía.

Frente a este complejo escenario, la transición energética de la Costa Caribe enfrenta múltiples desafíos simultáneos que incluyen la implementación de tarifas justas, la ejecución de inversiones estratégicas en redes y el desarrollo de políticas de acompañamiento social efectivas.

Normalización de redes

En respuesta a esta situación, Afinia ha reiterado su compromiso con la normalización de redes en Córdoba, el fortalecimiento de los mecanismos de recaudo y la implementación de estrategias integrales de gestión social y técnica.

El objetivo final de estas iniciativas es transformar estos espacios en zonas con servicio eléctrico formal, seguro y sostenible, aunque el camino por recorrer sigue presentando numerosos obstáculos que requerirán soluciones estructurales y el trabajo coordinado entre múltiples actores institucionales y comunitarios.