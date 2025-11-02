‘Halloween de todos’ transforma el Pueblito Cordobés en un mundo encantado familiar

Montería

En medio de un ambiente de magia y diversión, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara se ganó las sonrisas de los niños y familias en el Pueblito Cordobés, a donde llegó disfrazado de tiburón para celebrar con entusiasmo el cierre de ‘Halloween de Todos’.

Este evento, organizado por el mandatario y la gestora social Valeria Vega, se ha consolidado como la celebración familiar más grande del año en el departamento.

Durante la jornada de clausura, el Gobernador de Córdoba compartió directamente con los asistentes, entregando regalos y transmitiendo mensajes de cariño, en una tarde inolvidable que reforzó su discurso de amor y compromiso con la niñez cordobesa y con la creación de espacios de recreación segura y familiar.

“Ver la felicidad en los rostros de nuestros niños es la mayor recompensa en todo lo que hacemos. Esta ha sido la mejor época para hacer un gran evento con muchos escenarios que hagan felices a las familias cordobesas y puedan vivir momentos únicos”, expresó el mandatario durante su interacción en el lugar.

Halloween en el Pueblito Cordobés. Ampliar

Pueblito Cordobés, un mundo encantado

La edición de este año se extendió desde el pasado 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, transformando el Pueblito Cordobés en un mundo encantado. La oferta de entretenimiento fue vasta, incluyendo estaciones temáticas, personajes mágicos, shows musicales, pirotecnia, concursos y decenas de actividades diseñadas para todas las edades, creando una experiencia integral para las familias.

Una de las atracciones principales fue el espectacular show de video mapping proyectado cada noche sobre la catedral del Pueblito. Esta experiencia visual única combinó luces, color y sonido para contar historias mágicas, haciendo que la arquitectura del lugar cobrara vida ante los ojos de grandes y pequeños.

Los asistentes pudieron explorar diversos escenarios inmersivos como Alicia en el País de las Maravillas, Superhéroes, Harry Potter, Coco y el Pasillo Tenebroso. El espacio también contó con inflables, juegos mecánicos y zonas interactivas especialmente diseñadas para los más pequeños, complementados con un concurso de disfraces para niños, niñas y familias que otorgó premios especiales.

Más allá de la promoción de la alegría, ‘Halloween de Todos’ tuvo un componente económico significativo al impulsar el emprendimiento local.

Halloween en el Pueblito Cordobés. Ampliar

Decenas de pequeños negocios cordobeses, seleccionados previamente mediante una convocatoria pública, tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos y servicios dentro del recinto del evento.

Esta iniciativa no solo enriqueció la experiencia de los visitantes con una variedad de opciones, sino que dinamizó la economía del departamento, integrando el esparcimiento familiar con el apoyo a los comerciantes de la región. El evento cerró sus puertas dejando un balance de seis días de actividades que cumplieron con el objetivo de crear momentos únicos para la comunidad.