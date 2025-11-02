¡Córdoba es la Casa del Deporte! Se inauguran los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe

La ministra del Deporte, Patricia Duque; el director de los Juegos, Juan Miguel Villalba, y el director de Indeportes Córdoba, Luis Aldana, durante una rueda de prensa.

Montería

La atmósfera en Córdoba se ha teñido de los colores y la emoción del deporte escolar. Desde el sábado 1° de noviembre, el aeropuerto Los Garzones de Montería empezó a recibir a la élite juvenil del Caribe y Centroamérica, marcando el inicio de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025.

No obstante, la justa deportiva amaneció con una noticia inesperada: la sensible baja de dos delegaciones importantes, Cuba y Jamaica, a causa de los severos estragos causados por el fenómeno climático Melisa. Esta información fue confirmada por la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, en la rueda de prensa de lanzamiento del evento internacional celebrada en el Coliseo Miguel “Happy” Lora.

A pesar de estas ausencias, el espíritu del evento permanece intacto. La ministra Duque aseguró que las justas siguen en pie con la participación confirmada de ocho países: México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela y Honduras.

Durante la presentación oficial, que por primera vez se desarrolla en el departamento de Córdoba, Duque Cruz destacó el trabajo conjunto que hizo posible la realización de estos Juegos en tiempo récord y extendió una invitación a los monterianos y a los municipios vecinos para que acompañen la inauguración del certamen.

El acto de lanzamiento contó, además, con la presencia del director general de los Juegos, Juan Miguel Villalba; el director de Indeportes Córdoba, Luis Gabriel Aldana Dumar; el director del Inder Montería, Germán Quintero; y la gloria del boxeo colombiano Miguel “Happy” Lora, quien dio la bienvenida a las delegaciones en el escenario que lleva su nombre.

Un esfuerzo articulado

Por su parte, el director de Indeportes Córdoba, Luis Gabriel Aldana Dumar, resaltó el esfuerzo articulado entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y las autoridades locales para garantizar el éxito del evento.

“Córdoba se ha preparado para brindar la mejor hospitalidad. Hemos trabajado intensamente para ofrecer escenarios a la altura de grandes eventos internacionales. En nombre de nuestro gobernador, Erasmo Zuleta Bechara, damos la bienvenida a las nueve delegaciones que estarán en competencia y a los 1.300 deportistas participantes”, señaló Aldana, haciendo referencia al número inicial de atletas previstos.

La ceremonia inaugural de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe se realizará este domingo 2 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Estadio de Béisbol 18 de Junio, con la participación de las delegaciones de los ocho países confirmados y una programación llena de cultura, música y deporte.

Mike Bahía en la inauguración

Este domingo, el Estadio de Béisbol 18 de Junio de la capital cordobesa se llenará de color, música y emoción con un evento histórico para el departamento.

La ceremonia inaugural abrirá sus puertas a las 4:00 p. m., con entrada libre para el público. La jornada contará con la participación musical del artista Mike Bahía, en una noche prometida para estar llena de ritmo, energía y orgullo caribeño, sirviendo como el pistoletazo de salida para una decena de días de intensa competencia.

Del 1° al 10 de noviembre, los más de 1.300 atletas escolares competirán en distintas disciplinas deportivas, transformando a Montería y a Cereté en el epicentro del deporte, la integración y la cultura del Caribe.

Las competencias se desarrollarán en una red de escenarios de primer nivel. En Montería, los atletas se darán cita en el Estadio Manuel Salvador de la Villa Olímpica Norte, el Complejo Acuático Villa del Norte, la Universidad de Córdoba, la Universidad Pontificia Bolivariana, el Coliseo Miguel “Happy” Lora y el Centro de Convenciones, entre otros espacios emblemáticos.

Por su parte, el municipio de Cereté albergará parte de la acción en el Coliseo Mario León y el Estadio Luis Carlos “El Calanche” Hernández, que recibirán disciplinas como voleibol, taekwondo y las actividades de clausura.

Unos juegos trascendentales

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, destacó la trascendencia de este evento internacional y el papel del departamento como anfitrión del talento juvenil del Caribe y Centroamérica.

“Córdoba escribe hoy una página histórica en el deporte escolar del continente. Ser sede de estos juegos significa mostrarle al mundo nuestra capacidad organizativa, la alegría de nuestra gente y el compromiso con el desarrollo de la juventud. Invitamos a todos los cordobeses a llenar los escenarios, a apoyar a nuestros atletas y a vivir esta experiencia que nos une como región y nos proyecta internacionalmente”, expresó el mandatario departamental.

Zuleta Bechara añadió que con la realización de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, Córdoba se presenta ante el mundo como una sede deportiva internacional, generando oportunidades de crecimiento económico, promoción turística y fortalecimiento del tejido social a través del deporte. Estas justas serán un preámbulo de lo que serán los Juegos Nacionales del 2027.

Así, Córdoba se alista para vivir una fiesta deportiva que, si bien se ve empañada por la inesperada ausencia de Cuba y Jamaica debido a las adversidades climáticas, se consolida como una plataforma para la integración regional y la proyección de una nueva generación de talentos atléticos.

La combinación de instalaciones preparadas, un amplio programa cultural y el respaldo de la comunidad convierten a Córdoba 2025 en un escenario listo para celebrar el espíritu de competencia y camaradería que define al deporte escolar, demostrando la resiliencia y el carácter acogedor de la región frente a los imprevistos.