Transmilenio inauguró una nueva ruta: ¿Cuál es su recorrido y en cuántas estaciones parará?

A lo largo de su historia, se han creado diferentes rutas de Transmilenio con las que los habitantes de Bogotá pueden transportarse a diario a diferentes destinos sin importar el sector en el que se encuentren. Aquí también se tienen en cuenta los servicios duales; los cuales pasan no solamente por los carriles exclusivos del sistema, sino también por otros corredores viales de la ciudad.

Y es que una de estas rutas ya comenzó su operación, pues la ciudadanía ahora cuenta con la M85-P85, la cual hace un recorrido que comienza desde la estación Museo Nacional, ubicada en el centro de la capital del país, hasta llegar a la Avenida 68, que pasará a convertirse en una nueva troncal de Transmilenio.

¿Cómo funciona esta nueva ruta?

El recorrido de esta nueva ruta parte desde la estación Museo Nacional, perteneciente a la troncal de la Carrera Séptima. A partir de allí, tomará hacia la Calle 26 en sentido oriente-occidente, donde parará en las estaciones Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN - British Council y Salitre El Greco - Vive Claro.

Tras esta última estación, tomará el puente vehicular que conecta con la Avenida 68, donde realizará otras cuatro paradas ubicadas en la Calle 23, Calle 20, Calle 12A y Calle 11 antes de hacer el retorno en la intersección con la Avenida de las Américas.

Por otra parte, el recorrido hacia la estación Museo Nacional es exactamente igual. Sin embargo, realiza paradas en la Calle 9A, Calle 12, Calle 13 y Calle 19 en su paso por la Avenida 68 antes de conectar con el puente vehicular de la Calle 26.

“Esta es una ruta dual que recorrerá la troncal Calle 26 y tomará el puente de la Avenida 68. Es la primera ruta de la nueva troncal que estará sobre esta vía y beneficiará a cerca de 85.000 usuarios que reducirán sus tiempos de viaje en un 35%“, indicó María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio.

🚍✨ ¡La ruta MP85 ya es una realidad!



Ahora podrás viajar desde Museo Nacional hasta la Av. Carrera 68 con Américas con la primera ruta dual que conecta el componente troncal y zonal del Sistema.



¿En qué horarios funciona esta nueva ruta?

Según indicó Transmilenio, la ruta MP85 funcionará de lunes a domingo en un horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m. Este contará con un tiempo de desplazamiento de aproximadamente 40 minutos, por lo que los usuarios podrán llegar de una forma más rápida desde el centro hacia el occidente de Bogotá.

“Con esta nueva ruta, más de 85.000 habitantes del área de influencia se beneficiarán de un transporte más cercano, directo y eficiente, reduciendo tiempos de espera y mejorando la integración entre el componente troncal y las zonas de mayor demanda“, señaló la entidad.

¿Cuántas personas utilizan a diario Transmilenio?

Según cifras entregadas por Transmilenio, se realizan a diario más de cuatro millones de viajes en el sistema. Aquí no solamente se tienen en cuenta los servicios troncales (articulados, biarticulados y duales), sino también los zonales, alimentadores y el Transmicable.

Por otra parte, la Avenida 68 se convertirá en la troncal número 13 que se integrará al sistema de transporte público. Esta se sumará a las ya existentes: