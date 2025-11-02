Bogotá mantiene Pico y Placa Regional y restricciones a motos el lunes festivo de retorno

Colombia

La Secretaría Distrital de Movilidad activó el plan Éxodo y Retorno para garantizar un regreso ordenado a Bogotá durante este lunes festivo. Jhon González, subsecretario de Gestión para la Movilidad, señaló:

“Más de 200 unidades estarán en campo acompañando los recorridos. Agentes civiles de tránsito y transporte, seccional de tránsito y transporte, grupo guía, gerentes de corredor y el centro de gestión estarán allí para hacer sus viajes más seguros y más eficientes.”

Los horarios de ingreso para el Pico y Placa Regional son:

Placas terminadas en número par: 12:00 m. a 4:00 p.m .

. Placas terminadas en número impar: 4:00 a 8:00 p.m.

Desde las 8:00 p.m., no habrá restricción en los corredores, y se mantendrán activos reversibles y contraflujos coordinados con la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, la Gobernación y otras entidades territoriales.

Restricciones para motocicletas

La medida también mantiene la prohibición de circulación de acompañantes en motocicleta hasta la medianoche del lunes, así como la restricción de motos en avenidas principales desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., en corredores como:

Autopista Norte y Sur

NQS

Avenida Boyacá y Calle 80

Calle 13 y Carrera Séptima

Avenida Suba, entre otros

Se exceptúan de estas medidas las motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia, mensajería y domicilios debidamente identificados, entre otros.

Recomendaciones para los conductores

La Secretaría de Movilidad recuerda planear los recorridos, respetar los horarios de Pico y Placa Regional, revisar el estado general del vehículo y cumplir las normas de tránsito. Las autoridades reforzarán los controles y la inmovilización de vehículos en caso de incumplimiento.

“El objetivo es garantizar un retorno seguro y más eficiente a la capital”, agregó Jhon González, subrayando la coordinación entre todas las entidades que vigilan los corredores de ingreso a Bogotá.