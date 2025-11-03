Bogotá presentará presupuesto 2026 de 40,4 billones con foco en inversión social e infraestructura

Colombia

La Alcaldía de Bogotá, liderada por el alcalde encargado Carlos Fernando Galán, presentó hoy ante el Concejo el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, para la vigencia fiscal 2026”, por un valor de 40,4 billones de pesos.

Del total, el 80,6 % se destina a inversión, el 13 % a funcionamiento y el 6,4 % al servicio de la deuda. Este presupuesto representa un incremento del 4,5 % respecto a 2025 y busca garantizar la ejecución de los programas del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá camina segura’.

Prioridades de inversión:

La iniciativa se enfoca en sectores estratégicos que impactan directamente la calidad de vida de los bogotanos:

Movilidad

Educación

Salud

Integración social

Hábitat

Según la Secretaría de Hacienda, estos recursos permitirán continuar proyectos clave de infraestructura, atención social y fortalecimiento institucional, respetando los criterios de eficiencia y austeridad establecidos por el Decreto 062 de 2024.

Marco Fiscal de Mediano Plazo:

Junto al proyecto de presupuesto, la administración presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2036, que contiene balances y proyecciones económicas del Distrito. Esta herramienta permite planificar el uso de los recursos a mediano plazo, teniendo en cuenta factores económicos globales y nacionales.

Pese a los retos económicos recientes, la ciudad mantiene una posición fiscal sólida y un crecimiento económico superior al promedio nacional. La inversión en infraestructura y educación continúa siendo el motor del desarrollo, mientras que la disciplina fiscal asegura el manejo responsable de los recursos públicos.