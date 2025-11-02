Declaran calamidad pública en el alto Baudó porque ya son 3 mil las familias afectadas por inundacio

Chocó

La realidad de miles de chocoanos asentados a orillas del río Baudó es cada vez más crítica por cuenta de las constantes lluvias que han elevado el caudal de ese afluente e inundado varias poblaciones, que deja más de 50 mil personas afectadas en al menos 27 municipios , según registros de la gobernación de ese departamento.

Una de las poblaciones más afectadas es el Medio Baudó, donde, según el censo actualizado de las últimas horas de la administración local, la cifra de damnificados o afectados se eleva a 2.998 familias, cerca de 10 mil personas que tienen el agua dentro de sus casas desde el 27 de octubre. Ante la magnitud de esta emergencia, la alcaldía declaró la calamidad pública para poder atender con prontitud a esa cantidad de personas. El principal lugar de albergue son instalaciones de la Casa de la Mujer, entre otros.

Gestión del Riesgo de Desastre Municipal, en conjunto con los Cuerpos de Socorro, reforzaron las actividades de monitoreo del río Baudó cada tres o seis horas, lo mismo que se han hecho visitas directas a los puntos más golpeados para catalogar los bienes perdidos y las necesidades primarias de los habitantes y ayudar a evacuar algunos enseres que se puedan salvar. En cuanto a la alimentación, debido a que muchas familias no pueden cocinar, se han creado ollas comunitarias para esa atención.

Finalmente, desde la alcaldía del Medio Baudó manifestaron que la situación tiende a empeorar, ya que las lluvias continúan, además porque los daños en los cultivos y enseres son significativos, por lo que las pérdidas económicas son preocupantes. Ante este panorama, la administración municipal continúa haciendo gestiones urgentes con el gobierno departamental y nacional para que se puedan enviar recursos y apoyo logístico para mitigar el impacto e ir planeando el proceso de recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones.