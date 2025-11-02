Motociclista falleció en accidente de tránsito en Armenia, Fiscalía asumió la investigación

Armenia

En la madrugada de este domingo 2 de noviembre se presentó un aparatoso accidente de tránsito en inmediaciones de la glorieta del conjunto residencial La Arcadia en la ciudad.

De acuerdo con el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño el caso no está relacionado con la caravana de Halloween.

Explicó que un motociclista identificado como Sebastián Gálvez de 35 años de edad, por razones que están en investigación, perdió el control y chocó contra el separador de la vía falleciendo de inmediato en el lugar de los hechos.

Resaltó que el caso fue trasladado a la Fiscalía para que adelante las respectivas investigaciones que permitan brindar el esclarecimiento correspondiente.

“Este domingo hacia las 4 de la mañana se presenta un hecho de tránsito en el sector de La Arcadia, donde desafortunadamente un motociclista, al parecer, pierde el control y choca contra el sardinel y pierde la vida en el mismo lugar de los hechos. Esto es información preliminar que se ha obtenido. Todo esto pasa a la Fiscalía General de la Nación para continuar con la investigación de este hecho", indicó.

Balance de caravana de motos por Halloween

Asimismo, el funcionario entregó un balance ante la multitudinaria participación de motociclistas a la caravana programada en la noche del sábado 1 de noviembre por diferentes sectores de la ciudad.

El funcionario dijo que en materia de movilidad los resultados fueron positivos puesto que no se registraron accidentes de tránsito gracias a los compromisos asumidos en las distintas reuniones con líderes moteros de la mano con la alcaldía, Policía y Ejército.

“Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte informamos que la caravana o manifestación cultural que se desarrolló la noche de este sábado en temas de movilidad, digamos que los resultados son positivos gracias a los acuerdos previos interinstitucionales con policía, ejército, Secretaría de Gobierno y afortunadamente no tuvimos ningún siniestro vial durante estas actividades“, informó.

Fue claro que establecieron los respectivos controles que dejaron como balance la imposición de 14 órdenes de comparendo y 13 vehículos inmovilizados.

A pesar del acompañamiento de las autoridades, se registraron congestiones viales y desordenes en el sector del barrio Granada de la ciudad debido al uso de pólvora e incumplimiento de las normas de tránsito.