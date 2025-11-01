Vamos a acompañarlos para evitar afectaciones: Policía sobre caravana de motos en Armenia

Armenia

La caravana de motociclistas en el marco de la celebración de Halloween fue convocada a través de las redes sociales para las 9 de la noche de este sábado 1 de noviembre con punto de encuentro en inmediaciones del estadio centenario de la ciudad.

Precisamente se llevó a cabo una reunión entre los organizadores del evento y las autoridades con el fin de asumir compromisos para evitar alteración del orden público.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento señaló que llevarán a cabo el acompañamiento y así garantizar que no se genere ninguna afectación en materia de movilidad y seguridad ciudadana.

“Sí, hemos hemos también hecho algunas reuniones con las personas que están organizando estas caravanas. Son situaciones que se han vuelto casi que tradicionales en no solamente en el departamento y la ciudad Armenia, sino en todo el país", mencionó.

Fue claro que esa cobertura que brindarán es con el objetivo de que se genere el menor desorden posible y que no vayan a generarse accidentes de tránsito.

“Lo que hemos acordado con ellos es que los vamos a acompañar, la Policía Nacional y todas las instituciones vamos a estar con ellos para eh eh evitar pues que se generen que se genere el menor daño posible, el menor desorden posible que no vayan a ver accidentes, que es lo que realmente nos nos preocupa en estas caravanas", destacó.

El coronel explicó que otro de los compromisos que se acordaron con los moteros es el de respetar la ruta establecida para garantizar que se presente la actividad de la mejor manera sin afectar a los demás.

“Pedirle a los jóvenes, a las personas que van a salir en sus motocicletas, pues que acudan a la hora y al lugar indicado donde se va a disponer la salida y que sea ese el recorrido que hagamos en compañía de las autoridades, repito, para garantizar que esto se dé de la mejor manera, evitando que se genere, digamos, el menor daño y el menor desorden, se va a tener que generar desorden en la ciudad porque es inevitable que esto pase ante situaciones como estas", sostuvo.

También las autoridades de tránsito desplegarán los operativos correspondientes ante cualquier eventualidad que pueda presentarse y a quien incumpla con los compromisos imponer la respectiva multa.