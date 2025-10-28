Tres muertos en accidentes de tránsito en las vías del Quindío, dos motociclistas entre las víctimas

Armenia

Ya son tres los muertos en accidentes de tránsito por los hechos ocurridos el fin de semana en vías del Quindío

El caso más grave se registró en autopistas del café en la vía Armenia Circasia Pereira en la noche del domingo 26 de octubre donde el choque de dos motocicletas deja como saldo dos personas fallecidas.

Una de las fallecidas es una mujer que caminaba por el sector y fue arrollada por una de las motos y fue identificada como María Isabel Mejía Arias oriunda de Circasia que murió en el lugar de los hechos, mientras que uno de los motociclistas identificado como Brayan Andrés Bravo Gómez murió minutos después debido a la gravedad de las heridas, otro motociclista identificado como Yordan Jesús Marquin resultó herido y está hospitalizado.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar causas, y responsabilidades en este siniestro vial.

Conductor borracho atropelló a motociclista

Por su parte el director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, Uriel Enoc Ortiz confirmó que el conductor del vehículo particular que atropello a un motociclista el fin de semana en la vía Río Verde Barragán al sur del Quindío que conducía con grado 2 de alcoholemia.

Como Hernando Rodríguez Ríos fue identificado el motociclista que murió en un accidente de tránsito ocurrido el sábado 25 de octubre en la vía Rio verde-Barragán sector la Bascula al sur del Quindío, la víctima se movilizaba en una motocicleta y un hecho que es investigado fue atropellado por un vehículo particular.

Accidente de tránsito vía Río Verde Barragán en Quindío. Foto: Cortesía IDTQ Ampliar

El director del IDTQ agregó “El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío informa sobre un hecho de tránsito ocurrido el pasado 25 de octubre en el corredor que conduce de Rioverde hacia Barragán, donde un motociclista presenta un accidente tipo choque contra un automóvil donde el primero pierde la vida y al conductor del segundo vehículo del automóvil se le aplica la prueba de embriaguez arrojando un grado dos”

Llamado

Pedirles a todos los actores viales del departamento a un manejo prudente, a la defensiva. Estamos en época lluviosa, lo cual aumenta la peligrosidad de las vías. Así que, por favor, lo llamamos a moderar la velocidad, a tener capacidad de reacción.

Es un llamado muy respetuoso para todos y entre todos podemos contribuir a que las cifras de muertos en nuestras vías sean cada vez menores hasta que lleguemos a cero.