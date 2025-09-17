Tragedia en vías del Quindío, 2 jóvenes menores de 25 años de edad murieron en accidente de tránsito

Choque entre un vehículo particular y una moto dejó dos muertos en Quindío. Foto: Cortesía red de apoyo vial

Armenia

Dos muertos y un herido por aparatoso accidente de tránsito en las vías del Quindío.

El siniestro vial se registró en la mañana del martes 16 de septiembre sobre las 09:30 AM donde ocurre un hecho de tránsito en el municipio de Buenavista en la vía que comunica con Rio verde-Barragán.

Según el informe del Instituto departamental de tránsito del Quindío, IDTQ se presentó un aparatoso choque entre una motocicleta de placas KBT02G que choca de frente contra un vehículo particular rojo de placas ISR378.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta quedaron extendidos a lo largo de la vía y a un costado y fueron identificados como Sergio Andrés Galvis Pinzón de 22 Años de edad y Yeison Javier Torres Muñoz de 24 años de edad.

El conductor del vehículo particular rojo identificado como Alberto Montoya Escobar de 53 Años resultó lesionado.

Este caso fue atendido por agentes adscritos al instituto departamental de tránsito del Quindío (IDTQ), quienes informa al grupo de criminalística del SIJIN, que realizan inspección técnica a los dos cuerpos sin vida.

Uriel Enoc Ortiz, director el IDTQ indicó que las hipótesis están por establecer, causas y responsabilidades son materia de investigación, n este siniestro deja como saldo desafortunado dos personas fallecidas y un lesionado.

Este es el segundo motociclista que muere en accidente de tránsito en los últimos tres días en las vías del Quindío, el otro se registró en la vía Filandia – Quimbaya donde un joven de 18 años de edad murió al chocar su moto contra un camión.