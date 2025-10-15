Un muerto en aparatoso accidente de tránsito en Armenia, la Fiscalía asume la investigación

Armenia

El lamentable hecho se registró en el sector del barrio Miraflores de la ciudad donde un peatón que se presume era un habitante en situación de calle falleció tras ser arrollado por un camión.

La escena generó bastante consternación por parte de residentes y quienes transitaban por la zona en la noche del martes 14 de octubre debido al estado en el que quedó el cuerpo.

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño informó que recolectaron la evidencia e información correspondiente que fue trasladada a la Fiscalía para que esclarezca los hechos.

“Desafortunadamente un peatón pierde la vida tras ser atropellado por un vehículo tipo camión. Nosotros atendemos el hecho, se le levanta toda la información y se atienden todos los actos urgentes para entregar la información a la Fiscalía General de la Nación ya para continuar con la investigación", indicó.

Sostuvo que de acuerdo con reportes preliminares al parecer sería un caso de suicidio donde la víctima podría haberse lanzado al camión lo que generó su deceso de manera inmediata, aunque fue claro que serán los entes competentes los que establezcan la causa de este accidente.

“Hay información pues preliminar de que puede ser una persona en condición de calle porque no se le encontraron documentos, se habla de un posible hecho de de suicidio porque la persona también se le pudo haber tirado al camión y esta zona ha presentado varios casos de ese tipo. Entonces, todo esto es simplemente información que se levanta y se presenta a la fiscalía", manifestó.

Respecto al tema de personas que se lanzan a los vehículos en este punto de la ciudad, el funcionario dijo que el llamado es a la precaución y prudencia por parte de los conductores puesto que es muy complejo adelantar una campaña de sensibilización con los habitantes de calle.

“Ahí nosotros hacemos intervenciones de prevención con los conductores más que todo, porque desafortunadamente el tema de educación y sensibilización vial con personas en estas condiciones, pues es muy complejo. Obviamente ellos no no permiten incluso pues ni que se les acerquen ni que se les entregue ninguna información", puntualizó.