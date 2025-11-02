¡Locura total! Vea el espectacular gol de Edwuin Cetré le anotó a Boca Juniors en la Liga Argentina. (Photo by Julian Martinez/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

¡Día inolvidable para Edwuin Cetré! Este domingo 2 de noviembre, el delantero colombiano salvó el empate a un tanto (1-1) de Estudiantes de La Plata frente a Boca Juniors con un espectacular gol desde el punto penal.

Alegría inmensa para Cetré, que llegó a su quinto gol en lo corrido del 2025 y el tercero que consigue en el Torneo Clausura de Argentina. Asimismo, es su tanto número 11 en 78 partidos disputados con el ‘Pincha’.

Le puede interesar: Jhon Durán marca el agónico gol del triunfo para Fenerbache en el clásico ante Besiktas: véalo acá

⏱️¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! De penal y con maestría Edwuin Cetré iguala el partido en UNO en 15 minutos del complemento



⚽ Estudiantes 1 - Boca 1 #TorneoBetano Clausura 2025

Seguilo en vivo por TNT Sports Premium

Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/WPIVLaO1RY pic.twitter.com/k2WqBWRYhk — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 2, 2025

Edwuin Cetré marcó, pero no pudo evitar la derrota de Estudiantes ante Boca

Edwuin Cetré inició el partido en el once titular designado por el entrenador Eduardo Domínguez. Claro está que su participación no empezó de la mejor manera, pues a los 19 minutos terminó siendo amonestado con cartulina amarilla.

Aunque Boca pudo irse en ventaja durante el tiempo añadido de la primera mitad (Exequiel Zeballos le dio al palo), la apertura del marcador se produjo al 48 con un certero remate cruzado del mismo Zeballos.

Lea también acá: Jorge Carrascal podría perderse la final de la Copa Libertadores con Flamengo: Parte médico oficial

Vea el espectacular gol de Cetré

Por fortuna para Estudiantes, la igualdad no tardó en llegar. A los 57 minutos, Cristian Medina cayó en el área tras un leve contacto con el guardameta Agustín Marchesín y el juez central decretó pena máxima. Edwuin Cetré se hizo cargo y con una sutil pinchadita decretó el empate parcial. Véalo acá:

🇨🇴¡GOLAAAZOOOOO DE EDWIN CETRÉ EN ARGENTINA!



👉El colombiano picó la pelota y le anotó de penal a Boca para empatar el partido al minuto 59’ frente al equipo ‘xeneize’



📻🔥#CaracolDeportesDomingo con TODOS los detalles en @CaracolRadio pic.twitter.com/7lLDN2n2g9 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 2, 2025

Lo que parecía un empate valioso para el ‘Pincha’ gracias a la anotación del atacante colombiano, terminó en tristeza. Al 87′, Gabriel Neves dejó al dueño de casa con diez hombres, luego de ver la roja directa por una entrada durísima. Y para completar, en tiempo de reposición fue decretada una pena máxima en favor de Boca, tras una infantil falta de Fabricio Pérez, y Miguel Merentiel decretó el 1-2 definitivo.

Entérese de: Entrenador de León habló sobre la posible salida de James Rodríguez