Jorge Carrascal podría perderse la final de la Copa Libertadores con Flamengo: Parte médico oficial

Jorge Carrascal, quien atraviesa por un buen momento con Flamengo en la Liga de Brasil y en la Copa Libertadores, sufrió una lesión este sábado en el duelo ante Sport Recife. El colombiano presentó una molestia en la espalda en una acción donde ningún impacto o choque.

Sobre los 18 minutos del partido, el volante cartagenero recibió un balón en campo contrario, se juntó con un compañero y en el momento que se volteó, sintió un dolor, viéndose claramente afectado.

El jugador de 27 años fue atendido por unos minutos en el campo, siendo sustituido finalmente al minuto 21 por Luiz Aráujo. El futbolista salió por sus propios medios, aunque con claras muestras de dolor.

¿Qué dijo el parte médico?

Al colombiano se le realizó una resonancia magnética de inmediato, dándose a conocer los resultados en la madrugada de este domingo. El jugador presenta un edema ósea en las costillas, sin fractura.

“Jorge Carrascal , que entró de cambio en la primera parte de la victoria del Flamengo por 3-0 sobre el Sport, se sometió a una resonancia magnética la madrugada del domingo. Los resultados mostraron edema óseo en la zona de las costillas, sin fractura. El jugador ya ha comenzado el tratamiento con el departamento médico del club”, informó el club.

Así las cosas, Jorge Carrascal sería baja en la Selección Colombia para los amistosos ante Nueva Zelanda, el sábado 15 de noviembre, y ante Australia, el martes 18 del mismo mes.

Lo que más preocupa al jugador y su club, es que su presencia en la final de la Copa Libertadores está en duda. El 29 de este mes, Flamengo enfrentará a Palmeiras en el Estadio Nacional de Lima. El colombiano fue clave para acceder a esta instancia, anotando el único gol de la serie de semifinales frente a Racing.