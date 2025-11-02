Jhon Durán marca el agónico gol del triunfo para Fenerbache en el clásico ante Besiktas: véalo acá. (Photo by Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

¡Y un día Jhon Jader Durán volvió al gol! Y lo hizo de qué manera, ni más ni menos que en los últimos minutos del clásico turco para darle una agónica victoria al Fenerbache por 2-1 en casa del Besiktas.

Durán estuvo de baja casi dos meses por una osteítis y desde su regreso había sumado 3 minutos de juego, razón por la que este derby del país fue el momento justo para retomar confianza.

REPASE ACÁ EL VALOR DE MERCADO QUE HA PERDIDO JHON DURÁN EN LOS ÚLTIMOS MESES

Para este duelo, el joven antioqueño nuevamente inició en el banquillo. Desde allí vio cómo Besiktas se puso en ventaja recién transcurridos 5 minutos de juego, gracias a la anotación de El Bilal Touré. Y más adelante, el defensor Emirhan Topçu aumentó la ventaja para los locales, pero instantes después el mediocampista Orkun Kökçü se hizo expulsar.

Estando 2-0 abajo en el marcador y con un jugador de más, Fenerbache adelantó sus líneas en búsqueda del descuento. Lo consiguió pasada la media hora de partido por intermedio de İsmail Yüksek y la paridad llegó sobre el cierre de la primera parte, cuando celebró Marco Asensio.

Le podría interesar: Jorge Carrascal podría perderse la final de la Copa Libertadores con Flamengo: Parte médico oficial

Así fue el gol de Jhon Durán en el clásico Besiktas vs. Fenerbahce

El ingreso de Jhon Jader Durán se produjo al minuto 66, cuando el entrenador Domenico Tedesco decidió darle paso en reemplazo del marroquí Youssef En-Nesyri.

La tan anhelada anotación llegó al 83′, luego de que el colombiano fuera a apretar la salida rival y con una barrida interceptara el rechazo de la defensa rival. Durán rápidamente se levantó y el balón le quedó justo para desenfundar un remate de volea, que se coló contra el palo derecho del arquero Ersin Destanoğlu.

Véalo acá:

🇨🇴¡GOOOOOOOOL DE JHON JADER EN TURQUÍA!



👉El colombiano vuelve a marcar después de 79 días y así le da la victoria al Fenerbahçe frente a Besiktas al minuto 83’



📻#CaracolDeportesDomingopic.twitter.com/76903CK2QA — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 2, 2025

Jhon Durán volvió al gol tras 79 días, la última vez que había marcado fue el 12 de octubre en la ronda preliminar de la Champions League frente al Feyenoord. Asimismo, suma su segundo tanto con Fenerbahce en ocho partidos disputados.

El equipo del antioqueño se puso en la segunda ubicación de la tabla de posiciones con 25 puntos, 4 menos que el líder Galatasaray.

También puede leer: Entrenador de León habló sobre la posible salida de James Rodríguez