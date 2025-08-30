Colombia será sede de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025

Colombia sigue siendo epicentro de eventos deportivos. Esta vez tendrá la sede de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025 en Montería, Córdoba. El evento tendrá 13 deportes, entre ellos dos adaptados.

Además, se contará con la participación de 13 deportes y mil atletas entre los 15 y 17 años. Este es un certamen organizado por el Consejo Centroamericano y del Caribe, CONCECADE.

“Este es un gran compromiso de país y como tal, el ministerio apoya su realización con una inversión de 12 mil millones de pesos”, dijo la ministra del deporte, Patricia Duque.

Y añadió, “sin duda será una gran oportunidad de que Colombia se una a través del deporte y juntos vivamos y disfrutemos este gran evento multideportivo que reunirá a atletas entre los 15 y 17 años”.

¿Cuáles son los países y los deportes que participarán?

Los países que participarán del evento son Aruba, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Venezuela y, por supuesto, Colombia, el anfitrión.

En cuanto a los deportes, el evento contará con Ajedrez, Atletismo y Paratletismo, Baloncesto 3x3, Boxeo, Levantamiento de pesas, Natación y Paranatación, Taekwondo, Tenis de mesa y voleibol.

Estos estarán en escenarios como el Estadio Manuel Salvador, la Universidad de Córdoba, la Unidad Deportiva Ciudadela de Occidente, la Universidad Pontificia Bolivariana, el Complejo Villa del Norte y el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.

Habrá otra sede que es Cereté. Allí los deportes serán Jugo y Karate do que se celebrarán en el coliseo Mario León.

El director de los Juegos es Juan Miguel Villalba que ya socializó las bases de la competencia en el primer comité organizador que se cumplió el pasado 31 de julio en Montería.