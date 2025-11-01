Medellín

Capturan en Medellín a ciudadano estadounidense requerido por EE. UU. por lavado de activos

El detenido era buscado por cargos de concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y evasión tributaria.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes mientras avanza el proceso de extradición. Foto: Cortesía.

En Medellín fue capturado un ciudadano estadounidense, quien también contaba con cédula colombiana, y era requerido por la justicia del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, por cargos de concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y evasión tributaria. El operativo fue realizado por el Ejército y la Fiscalía.

Según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el detenido es señalado de integrar una red global dedicada al movimiento de capitales ilícitos desde y hacia Colombia. Su captura representa la desarticulación de una pieza clave dentro de una estructura financiera criminal de alcance internacional.

De acuerdo con el ministro Sánchez, la detención se dio en coordinación con las autoridades estadounidenses, en el contexto de esfuerzos conjuntos para combatir el lavado de activos y el uso de territorio colombiano como plataforma para actividades ilícitas transnacionales.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos. Este caso se suma a los de cientos de extranjeros que han sido capturados, por múltiples delitos, este año en Medellín, en su mayoría por tráfico de drogas y abuso sexual de menores de edad.

