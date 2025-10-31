PRISA Media recibe premio GEMAS 2025 por su compromiso con la educación ambiental

En la XI edición de los Premios GEMAS 2025, el grupo PRISA Media fue reconocido por su invaluable contribución a la educación ambiental mediante la generación de contenidos que inspiran conciencia y acción.

“Destacamos programas como Caracol Sostenible, que educa e informa a la audiencia sobre la importancia de la sostenibilidad y las buenas prácticas ambientales”, señaló la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), organizadora del galardón.

La entidad resaltó el compromiso constante de Caracol Radio con el medio ambiente, reflejado en su cobertura periodística, campañas de sensibilización y espacios de debate. Entre sus esfuerzos se destacan las noticias y reportajes sobre problemáticas ambientales, las campañas que promueven el reciclaje, el ahorro de energía y la protección de los recursos naturales, y los foros con expertos que analizan los desafíos climáticos del país.

“Caracol Sostenible”, una iniciativa que inspira acción

Caracol Sostenible es una iniciativa de Caracol Radio, en alianza con la Universidad Externado de Colombia, que combina contenidos radiales y digitales para promover la conciencia sobre la sostenibilidad.

A través de entrevistas, ejemplos prácticos y análisis en distintas plataformas, el programa aborda temas como el consumo responsable, la sostenibilidad ambiental y social, y el impacto de las acciones individuales y colectivas en la construcción de un futuro más equitativo y sostenible.

El reconocimiento a PRISA Media se suma a una larga trayectoria de trabajo periodístico orientado a la divulgación científica y ambiental, consolidando su papel como referente nacional en comunicación para el desarrollo sostenible.

Una noche de reconocimientos

La ceremonia de los Premios GEMAS 2025 reunió a líderes, empresas y comunidades comprometidas con la sostenibilidad. Organizados por la CRA y Ultracem, los galardones recibieron más de 300 postulaciones de todo el país y exaltaron 14 iniciativas que están transformando la gestión ambiental y social en Colombia.

Entre los principales reconocimientos, el premio especial “Atlántico: Un Ambiente Sin Fronteras” fue otorgado a Carnaval S.A. por su programa Carnaval Sostenible, que convirtió la fiesta más emblemática del país en un modelo de sostenibilidad cultural, logrando certificaciones de carbono neutro y la sustitución del icopor por materiales ecoamigables.

Jóvenes, comunidades y ciencia también fueron protagonistas

En la categoría Generación GEMAS, el Colegio San Lucas de Cartagena fue premiado por su proyecto Cartagena Anfibia, que involucra a estudiantes de todos los niveles en acciones ambientales dentro del currículo escolar.En la categoría Ciudadano Ambiental, el primer puesto fue para la Fundación Eco-s Colombia (Mosquera, Cundinamarca), por su labor en reforestación y educación ambiental, mientras que el segundo lugar lo ocupó la Corporación de Reciclaje Comunitario de Tolú (Sucre), destacada por su modelo de economía circular liderado por mujeres.

La educación ambiental también fue reconocida con el docente Samir Montero (Magdalena), creador de un sistema de monitoreo hidrometeorológico, y la Red Juvenil de Líderes Ambientales del Colegio Real Royal School (Barranquilla), que impulsa hábitos sostenibles y proyectos de economía circular entre los jóvenes.

Innovación, conservación y periodismo por el planeta

El premio a Investigación Ambiental fue para Andrea Carolina Correa Guillín (Paipa, Boyacá) por su prototipo biomimético de captación de agua de niebla, mientras que en la categoría Organización Ambiental, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recibió el primer puesto por su campaña Como el Agua y el Aceite.

En Negocios Verdes, el reconocimiento fue para la Fundación Green Apple (Cartagena), por su modelo de turismo responsable que transforma residuos en oportunidades.