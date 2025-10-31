Conozca los municipios y puntos del Atlántico donde se correrá el Giro de Rigo

El departamento del Atlántico se prepara para vivir una jornada vibrante de deporte, paisajes y turismo con la llegada del Giro de Rigo 2025. Esta competencia no solo representará un reto para los ciclistas participantes, sino también una oportunidad para que visitantes y residentes descubran los encantos naturales y culturales de una región que combina tradición y modernidad.

La ruta oficial del Giro de Rigo 2025 arrancará en Barranquilla y continuará por Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí y Baranoa, integrando tramos costeros, rurales y artesanales. En cada municipio, los asistentes podrán disfrutar de los atractivos locales, la gastronomía típica y la hospitalidad que caracteriza al Atlántico.

“El Giro de Rigo no solo impulsa el deporte, también nos permite mostrar el Atlántico que se reinventa desde sus playas, su cultura y su gente. Quien viene aquí se lleva una experiencia inolvidable, porque en este territorio se respira energía y confianza”, afirmó el gobernador Eduardo Verano.

Puerto Colombia, puerta de entrada al turismo

Uno de los principales escenarios del recorrido será Puerto Colombia, donde los visitantes podrán disfrutar del Muelle 1888, ícono cultural y gastronómico que, en su primer año de funcionamiento, recibió cerca de 900 mil visitantes, generó más de $13 mil millones en ventas y creó 200 empleos directos. El lugar se ha convertido en símbolo de la renovación turística del Atlántico y un punto de encuentro entre historia y modernidad.

Juan de Acosta y Salinas del Rey, epicentro del turismo deportivo

En Juan de Acosta, el recorrido pasará cerca de Salinas del Rey, reconocido como el segundo mejor lugar del mundo para practicar kitesurf.Con más de 8.000 turistas en un semestre, este destino es sede del Salinas Fest, que reúne deportistas de diez países y refleja la apuesta del departamento por el turismo deportivo y sostenible, impulsado por el viento, el mar y la cultura local.

Usiacurí, el corazón artesanal del Atlántico

El trayecto continuará hacia Usiacurí, el colorido pueblo artesanal donde las mujeres tejen con palma de iraca piezas que hoy se exportan al mundo.Los visitantes podrán conocer los talleres, adquirir productos elaborados a mano y vivir una experiencia que combina arte, tradición y sostenibilidad económica.

Naturaleza y sabor en Tubará y Baranoa

La ruta también recorrerá Tubará y Baranoa, municipios que ofrecen paisajes naturales, gastronomía típica y un ambiente rural que invita al descanso y a la conexión con la naturaleza.Estos destinos reflejan la diversidad del Atlántico y el equilibrio entre desarrollo, cultura y medio ambiente.

El Giro de Rigo, motor del turismo sostenible

El subsecretario de Turismo del Atlántico, Jaime Alfaro, resaltó que el evento llega en un momento clave para el crecimiento del sector:

“El Atlántico vive un auge turístico sin precedentes. Tenemos nuevas infraestructuras, playas ordenadas y rutas seguras. El Giro de Rigo es una oportunidad para dinamizar la economía y mostrar cómo las comunidades y la institucionalidad trabajan juntas por un turismo sostenible”, explicó.

En la última década, el departamento pasó de ser un territorio poco visible a consolidarse como un destino emergente en Colombia y el Caribe.Hoy cuenta con más de 16.000 camas hoteleras y 8.900 habitaciones, y registra un crecimiento del 3,26 % en la ocupación hotelera durante el último año.

Un territorio que pedalea hacia el futuro

Además de su oferta costera, el Atlántico protege 10.300 hectáreas de bosque seco tropical, hogar del mono tití cabeciblanco y de 379 especies de aves, lo que lo convierte en un paraíso para el avistamiento y el senderismo.Estas acciones refuerzan la visión de un turismo con propósito, donde el desarrollo económico va de la mano con la conservación ambiental.

La Gobernación del Atlántico, a través del plan “Atlántico para el Mundo”, continuará promoviendo alianzas y eventos que fortalezcan la economía turística. Durante la Vitrina Turística de Anato 2025, el departamento firmó un memorando con los gobiernos del Caribe para crear una Gran Región Turística Unificada, con el respaldo de la RAP Caribe y Cotelco, fortaleciendo la integración y competitividad regional.