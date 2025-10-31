Siga estas recomendaciones para un Halloween seguro y saludable en el Atlántico

Con motivo de la tradicional celebración de la noche de Halloween y el Día de Todos los Santos (Angelitos), la Secretaría de Salud del Atlántico hizo un llamado a padres, madres, cuidadores y a la comunidad en general para garantizar una jornada segura, saludable y libre de riesgos.

El objetivo principal es proteger integralmente a la niñez, evitando situaciones que puedan afectar su salud física, emocional o su seguridad. Por ello, la Secretaría invita a seguir una serie de recomendaciones agrupadas en tres ejes fundamentales: salud y alimentación; protección física y autocuidado; y acompañamiento familiar.

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, enfatizó la importancia de acompañar a los niños durante las actividades de Halloween:

“El día de Halloween es una fecha especial para disfrutar en familia, pero también debemos tener mucho cuidado con su salud y seguridad. Acompañémoslos siempre en sus recorridos para evitar extravíos o incidentes”.

Fajardo también recomendó el uso de ropa cómoda, fresca y de colores vivos, para facilitar la identificación de los menores, así como mantenerlos hidratados durante la jornada.

“Utilicen disfraces livianos, que no les dificulten la respiración ni les generen incomodidad. Y vigilen la calidad de los dulces antes de que los consuman. La moderación y la higiene son claves para evitar problemas de salud”, señaló.

Recomendaciones de salud y alimentación

El consumo excesivo o inadecuado de dulces puede provocar intoxicaciones, reacciones alérgicas o daños en la salud bucal. Para prevenir estos riesgos, la Secretaría de Salud sugiere:

Revisar cuidadosamente los dulces antes de consumirlos. Verifique que los empaques estén sellados, sin roturas o señales de manipulación.

antes de consumirlos. Verifique que los empaques estén sellados, sin roturas o señales de manipulación. Evitar productos caseros o sin identificación , que pueden contener ingredientes contaminados o provocar alergias.

, que pueden contener ingredientes contaminados o provocar alergias. Moderar el consumo de azúcar , combinando los dulces con frutas o alimentos saludables, y mantener una adecuada hidratación con agua potable.

, combinando los dulces con frutas o alimentos saludables, y mantener una adecuada hidratación con agua potable. Cepillar los dientes después de comer dulces para prevenir caries.

después de comer dulces para prevenir caries. En casos de alergias alimentarias, llevar los medicamentos prescritos y evitar productos que puedan generar reacciones adversas.

Seguridad y autocuidado

Durante las celebraciones en calles o centros comerciales, la seguridad de los niños es prioritaria. Las autoridades recomiendan:

Los niños deben salir siempre acompañados de un adulto responsable .

. Evitar máscaras o disfraces que dificulten la visión o la movilidad, y preferir materiales frescos y ligeros.

Incorporar elementos reflectivos o luminosos en los disfraces para facilitar la visibilidad en zonas oscuras.

en los disfraces para facilitar la visibilidad en zonas oscuras. No portar velas ni antorchas; utilizar linternas o accesorios con luces LED.

Definir rutas seguras y conocidas , evitando calles solitarias o con alto tráfico vehicular.

, evitando calles solitarias o con alto tráfico vehicular. No aceptar dulces, transporte ni invitaciones de desconocidos.

Colocar en el bolsillo del niño una tarjeta con sus datos de contacto , en caso de extravío.

, en caso de extravío. Supervisar el uso del maquillaje, evitando productos que puedan causar irritaciones o alergias.

Los adultos deben evitar el consumo de alcohol durante la jornada para mantener la atención en el cuidado de los menores.

Acompañamiento emocional y familiar

El 31 de octubre también puede ser una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y promover hábitos de convivencia saludable. La Secretaría de Salud invita a las familias a:

Convertir la celebración en un momento educativo , enseñando valores como la solidaridad, el respeto y la empatía.

, enseñando valores como la solidaridad, el respeto y la empatía. Fomentar la creatividad y el reciclaje mediante disfraces elaborados en casa con materiales reutilizables.

mediante disfraces elaborados en casa con materiales reutilizables. Promover espacios libres de discriminación, donde todos los niños disfruten sin importar su apariencia o condición.

Evitar contenidos de miedo o violencia que puedan generar angustia en los más pequeños.

Estar atentos a señales de cansancio o malestar y detener la actividad si el niño lo necesita.

En caso de emergencia

Ante cualquier incidente, reacción alérgica, quemadura o intoxicación, se recomienda acudir de inmediato a cualquiera de los 22 hospitales o más de 60 puestos de salud disponibles en el departamento.

La Secretaría de Salud del Atlántico recordó que la prevención es la mejor herramienta para disfrutar de estas fechas con seguridad y bienestar. El compromiso de padres, madres y cuidadores es fundamental para proteger la vida y la salud de las niñas y niños del Atlántico.

“Hagamos de este Halloween una jornada de alegría y protección. Celebremos con responsabilidad, cuidando a quienes más queremos, porque cada sonrisa segura refleja el compromiso que tenemos con nuestra infancia”, concluyó Fajardo.