Cajas de compensación impulsan sostenibilidad social en Colombia

En el marco del 35º Congreso de Asocajas, Caracol Sostenible de Caracol Radio dialogó con Adriana Guillén, presidente ejecutiva del gremio, sobre la apuesta de las cajas de compensación por la sostenibilidad social y el bienestar integral de los colombianos.

Guillén explicó que la sostenibilidad, para el gremio, no se limita a la protección del medio ambiente, sino que tiene un enfoque centrado en las personas. “Estamos convencidos de que nuestro rol es elevar las condiciones de vida de las personas, crear movilidad social ascendente y garantizar que nuestros afiliados puedan cumplir unos mínimos que hagan su vida segura frente a contingencias, acceder a vivienda, crédito, empleo y educación”, afirmó.

La ejecutiva señaló que la función de las cajas de compensación va más allá de la tradicional percepción de turismo y entretenimiento. “Nos enfocamos en romper los círculos intergeneracionales de pobreza y cerrar brechas, un trabajo que refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad social”, agregó.

Durante su intervención en el congreso, Guillén destacó la importancia del trabajo colaborativo entre el gremio, los empleadores y las empresas para garantizar un impacto social más amplio. Las cajas de compensación funcionan como movilizadores de recursos: los aportes de los empleadores permiten compensar a trabajadores con menores ingresos, beneficiando al 69 % de afiliados que ganan hasta 1,5 salarios mínimos.

Uno de los pilares de este enfoque es el empleo. Las cajas capacitan a los trabajadores y facilitan su vinculación con el mercado laboral. Guillén explicó que el sistema actúa como un puente entre la formación de los jóvenes y las necesidades del sector productivo, ayudando a reducir brechas de habilidades en tecnología y formación técnica. Además, las agencias de empleo del gremio ofrecen acompañamiento para eliminar sesgos en los procesos de selección y apoyan a los trabajadores cesantes con subsidios temporales, aportes a pensión y salud, y programas de recapacitación.

Guillén también resaltó que las cajas de compensación trabajan en todas las etapas de la vida de las personas; desde la gestación hasta la adultez, ofreciendo apoyo nutricional, médico y educativo. Este enfoque integral conecta con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como salud y bienestar, educación de calidad, reducción de desigualdades, fin de la pobreza y consumo responsable.

“Nos hace falta difundir más todo el trabajo que realizamos. Muchos no saben que detrás de las cajas hay un esfuerzo constante por mejorar la vida de millones de colombianos”, concluyó Guillén, quien resaltó la importancia de trabajar arduamente para dar a conocer el alcance de estas iniciativas.