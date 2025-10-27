Greenhushing: cuando las empresas prefieren callar sus esfuerzos ambientales

“El greenhushing surge del miedo de las empresas a ser criticadas o cuestionadas por no hacer lo suficiente, o incluso de la intención de evitar la vigilancia pública”, explica Salcedo. “Aunque muchas organizaciones tienen programas o metas ambientales reales, prefieren no comunicarlas para no exponerse al escrutinio o a acusaciones de greenwashing.”

Este término, acuñado en 2008 pero que cobró fuerza en los últimos años, se refiere a la subcomunicación estratégica o deliberada de los avances ambientales. Según datos recientes mencionados por Greenpeace, más de la mitad de las empresas a nivel global han reducido intencionalmente la difusión de sus iniciativas sostenibles.

Transparencia como responsabilidad ambiental

En un país tan biodiverso como Colombia, donde los impactos del cambio climático se reflejan en sequías, pérdida de bosques e inundaciones, la transparencia de las empresas se vuelve esencial.“Necesitamos datos verificables, compromisos concretos y reportes públicos. Sin información no hay posibilidad de seguimiento ni de acción colectiva”, enfatiza la vocera de Greenpeace.

Salcedo resalta que una empresa verdaderamente sostenible no es la que más habla, sino la que mide, publica y reduce sus impactos. Por eso, considera fundamental que tanto el Estado como el sector privado trabajen en fortalecer la fiscalización y los sistemas de reporte ambiental.

Las redes sociales y la opinión pública también influyen en el silencio empresarial. El temor a la crítica digital lleva a muchas compañías a optar por la prudencia o el silencio.“ Hoy vivimos en una era de inmediatez, donde todo se analiza a través del clickbait. Pero la confianza se construye con transparencia. Las personas tienen derecho a conocer los datos reales detrás de los productos y servicios que consumen”, señala Salcedo.

De la voluntariedad a la acción colectiva

Para Greenpeace, el problema de fondo es que la sostenibilidad sigue siendo, en muchos casos, un compromiso voluntario.“Si dependemos de la voluntad de cada empresa o gobierno, los avances serán lentos. Necesitamos que la transparencia y la rendición de cuentas sean una obligación, no una opción”, advierte Salcedo.

El silenciamiento ecológico, agrega, no solo afecta a las grandes corporaciones, sino también a las pequeñas y medianas empresas, que pierden la oportunidad de aprender de buenas prácticas y replicarlas. “Cada acción cuenta, pero si no se comunica, se pierde la posibilidad de inspirar y generar cambio.”

Mientras que el greenwashing se refiere a exagerar o mentir sobre los logros ambientales, el greenhushing hace alusión a callar o no comunicar lo que realmente se está haciendo.

“Pasamos de un extremo al otro: de inflar los logros verdes a esconderlos. Y ambos son dañinos porque generan desconfianza y frenan el aprendizaje colectivo.”

Desde Greenpeace, Laura Salcedo invita a las empresas, al Estado y a la ciudadanía a romper el silencio ecológico y a apostar por la transparencia. “Comunicar las acciones sostenibles no es vanidad, es responsabilidad. Necesitamos una ciudadanía activa, periodistas comprometidos y empresas valientes que hablen con verdad sobre su impacto ambiental.”