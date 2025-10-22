Sigue el hallazgo de explosivos en zona rural de Risaralda; dos cilindros bombas estaban en caletas
Esta vez la Fuerza Pública los encontró en dos veredas del municipio de Mistrató.

Otros dos artefactos explosivos fueron encontrados en Risaralda, en medio de operativos que continúan realizando La Policía de Risaralda con sus especialidades, Sijín, Sipol y Goes y en coordinación con el Ejército Nacional.
Se trató de dos cilindros más de 40 y 20 litros que contenían el mismo material explosivo; esta vez, el hallazgo se realizó en caletas, en zona rural del municipio de Mistrató, en las veredas La Linda y Zaquias. Hasta este sector llegaron luego de recibir información de la ubicación de estas pipas de gas que se suman a la encontrada en el municipio de Belén de Umbría durante el fin de semana.
El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, señaló que estos cilindros fueron detonadas de manera controlada por personal especializado del Ejército y de la Policía.
“Posiblemente podría ser utilizado para una acción irregular y el Ejército procede a destruirlo también; el tipo de explosivo es el que utilizan estos grupos al marge de la ley para hacer atentados, destruir infraestructuras, esa labor del Ejército y la Policia está dando resultados positivos porque se están encontrando este tipo de caletas.”
Según la Fuerza Pública, estos cilindros también eran parte de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo y señalaron que estos artefactos explosivos serían para atentar en contra de la Policía y el Ejército.
Cabe recordar, que el primer cilindro bomba encontrado fue en la vereda Buenavista del municipio belumbrense en una caleta que tenía encima una capa de tierra.