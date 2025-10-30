Tenga en cuenta las restricciones para la celebración de Halloween en Pereira y Dosquebradas

Pereira

Llegó el día de la celebración de los niños, donde no solo se divierten los menores de edad, sino que también se ha vuelto una fiesta para los adultos y las familias completas.

Sin embargo, en los últimos años en el área metropolitana las autoridades de Policía y Tránsito han debido tomar medidas debido a que estas celebraciones se han salido de control.

Por ello, tanto en Dosquebradas, como en Pereira se van a tomar algunas medidas para evitar que esta celebración se salga de control.

En Dosquebradas, mediante un conjunto de medidas estratégicas quieren promover la seguridad, la movilidad, la prevención de riesgos y la convivencia responsable.

Algunas de las restricciones son:

Restricción de presencia de menores de 14 años en la vía pública o en establecimientos comerciales sin la compañía de sus padres o representante legal.

en la vía pública o en establecimientos comerciales o representante legal. Prohibición del uso de capuchas , máscaras o elementos que impidan la plena identificación de las personas.

, máscaras o elementos que impidan la plena identificación de las personas. Restricción del porte de armas traumáticas , neumáticas, de fogueo o réplicas.

, neumáticas, de fogueo o réplicas. También se prohíbe el lanzamiento de talco, harina, cal, cemento, espumas y otros elementos que puedan causar daño y se restringe la circulación de motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos con parrillero mayor de 14 años en toda la jurisdicción del municipio

Cabe destacar, que los corredores viales exentos de estas restricciones serán la Variante La Romelia – Intersección El Pollo; además, las medidas estarán vigentes desde las 7:00 p.m. del 31 de octubre hasta las 5:00 a.m. del 1° de noviembre.

Frente a estas restricciones se refirió Yeison Palacio, secretario de Tránsito de Dosquebradas.

“Toda la noche vamos a estar con el mayor Felipe Sánchez, con el GOES y con algunos personajes del Bloque de Búsqueda para garantizar que todos los niños estén tranquilos en nuestras vías, en los centros comerciales y en las calles de las ciudad de Dosquebradas.”

En la ciudad de Pereira las restricciones son similares y agregan que habrá peatonalización de las carreras séptima y octava; esta información la entregó el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos.

“Menores de 14 años que estén en las calles serán llevados a unos centros de Bienestar Familiar para hacer el restablecimiento de sus derechos. No habrá ley seca, pero sí va a haber un control muy estricto de las autoridades, peatonalización de la carrera séptima y de la carrera octava a partir de las 5:00 pm hasta medianoche. El uso de harinas está prohibido y también va a haber un control muy estricto ahí.”

Estas acciones buscan garantizar que las familias disfruten de una jornada tranquila y ordenada, minimizando los riesgos asociados a dicha festividad, por ello, llaman a la calma en estas celebraciones, con el fin de llevar una fiesta en paz y sobre todo, que los niños, niñas y adolescentes disfruten de esta tradicional celebración de Halloween.