Sigue lloviendo en Chocó: ya son 26 los municipios afectados por las graves inundaciones

Afectaciones por las lluvias en el departamento de Chocó. Foto: Gobernación de Chocó.

La emergencia por las fuertes lluvias en Chocó no da tregua, ya son 26 los municipios afectados por el desbordamiento de ríos, crecientes súbitas y otros eventos asociados al invierno, lo que llevó a declarar alerta roja en todo el departamento.

Las autoridades reportan más de 24.000 familias damnificadas —unas 50.000 personas— que esperan atención. Solo en el río San Juan se contabilizan 15.000 afectados, pero las ayudas no han podido llegar debido al aumento del caudal, que mantiene incomunicada a la subregión del Litoral del San Juan, cuya principal vía de acceso es precisamente el afluente.

En el río Atrato, el nivel del agua ha subido hasta dos metros, inundando viviendas, cultivos y vías. Desde la Gobernación enviaron las primeras ayudas humanitarias al municipio de Atrato, que incluyen 400 paquetes de alimentos y frazadas para las familias damnificadas.

Las ayudas

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba afirmó que continúan las labores de atención y coordinación con los organismos de socorro. “Estamos apoyando a las familias. Lo primordial en este momento es contar con cobijas, alimentos y kits de aseo”, señaló la mandataria departamental.

Hasta el momento, las autoridades confirman trece viviendas destruidas y advierten que la cifra podría aumentar si las condiciones climáticas no mejoran en las próximas horas.

Las comunidades esperan más ayudas, mientras mantienen la alerta ante la continuidad de las lluvias en la región.