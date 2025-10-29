Cerca del 97% de los desplazados de Briceño retornaron y el ejército avanza con un desminado

Briceño - Antioquia

En el municipio de Yarumal se reunió el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, la cúpula policial y militar, además de los alcaldes de Briceño y Yarumal, donde se analizó la situación del Norte de Antioquia por la crisis humanitaria por el desplazamiento de varias poblaciones, pero la más compleja, la de Briceño. Desde allí las autoridades manifestaron que dieron la orden a la fuerza pública de arreciar las acciones operativas contra las disidencias y el Clan del Golfo. El jefe de la cartera de defensa recalcó que actualmente no hay cese al fuego con ningún grupo ilegal en el país.

“La Región Norte de Antioquia no está sola, no ha estado sola y jamás estará sola. Alrededor de 28 mil uniformados entre nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional con capacidades terrestres, aéreas, fluviales, navales y policiales están desplegadas en este hermoso departamento”, dijo Sánchez.

Mientras que el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército, explicó que en este momento se tienen identificadas tres acciones puntuales que los grupos utilizan y son contra las que están trabajando : el uso de francotiradores, drones y las minas antipersonales, que también afectan a los uniformados y las comunidades. En este último punto se prepara un desminado humanitario, pero por la complejidad del territorio del Norte, especialmente de Briceño, se tiene un desminado militar.

“Entonces, lo que venimos haciendo es el desminado militar. El desminado militar es donde tenemos información por las comunidades o porque las tropas están en avance y las encuentran; inmediatamente se destruyen esos artefactos explosivos. El retorno de las comunidades, pues depende también, lógicamente, no solamente de que estemos en el territorio haciendo operaciones, sino que también haya voluntad de las comunidades de regresar a sus sitios de vivienda y, lógicamente, también tener los recursos para poderlo hacer”, dijo el alto oficial del Ejército.

Agrega que la intención es garantizar la permanencia segura de las comunidades que retornaron a sus veredas, pese al riesgo que representan los campos minados.