Ofrecen $100 millones por cabecillas del Clan del Golfo tras ataques a la Policía en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la recompensa tras un consejo de seguridad en el occidente antioqueño. Foto: Cortesía.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar y capturar a alias ‘Chamizo’ y ‘Borracho’, señalados como cabecillas del Clan del Golfo y responsables de recientes ataques contra la Policía Nacional en el departamento.

“Ofrecemos una recompensa de hasta $100 millones por los bandidos de alias Chamizo y Borracho, del Clan del Golfo, responsables de haber atacado a nuestra Policía Nacional en el corregimiento Sevilla de Ebéjico”, señaló el mandatario departamental.

El anuncio se hizo tras una reunión de seguridad en el occidente antioqueño, donde también se destacó la reciente captura de alias ‘Lucumí’, presunto responsable del atentado contra la Policía en Heliconia, hecho que dejó varios uniformados heridos.

¿Refuerzo de operativos?

Rendón resaltó que, pese a los ataques de la estructura criminal, los homicidios en los municipios de Armenia, Heliconia y Ebéjico han disminuido en un 67 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

“Destacamos la reducción en las muertes violentas en estos municipios, pero hay que arreciar el trabajo operativo en el corregimiento El Pueblito de Heliconia y contener las situaciones de inseguridad que se han registrado allí”, puntualizó el Gobernador.

Las autoridades reforzaron los operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército en el occidente, especialmente en zonas rurales donde el Clan del Golfo mantiene presencia. La Gobernación reiteró su solicitud a la ciudadanía para que entregue información que permita dar con el paradero de los dos cabecillas, garantizando absoluta reserva.