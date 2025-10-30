Tratan de establecer si el cuerpo hallado en Riosucio, Chocó, es uno de los desaparecidos de Dabeiba

Dabeiba- Antioquia

La administración municipal de Dabeiba, mediante un comunicado oficial, informó que este miércoles fue hallado un cuerpo sin vida en jurisdicción de Riosucio, Chocó, que podría ser una de las tres personas que permanecen desaparecidas luego de la venida torrencial en la vereda Los Toros la madrugada del lunes 27 de octubre .

La alcaldía manifestó que el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, entidad que será la encargada de identificar plenamente el cuerpo y establecer si es o no uno de los desaparecidos, quien podría ser Mateo Lezcano López. Ante este hallazgo, la administración coordina el acompañamiento a las familias para el correspondiente cotejo de parentesco.

Recordemos que los desaparecidos son: Andrés Emilio García Higuita, Diomedes Dionisio Zapata Higuita y Mateo Lezcano López.

En el comunicado agregó acerca de las labores de búsqueda y rescate: “Se informa que, a partir de este momento, las labores se concentran en una nueva fase de búsqueda, la cual consiste en el seguimiento y verificación de reportes o indicios que puedan surgir, manteniendo comunicación y coordinación permanente entre las entidades de socorro y las familias afectadas”.

La alcaldía también informó que se logró la identificación de las cuatro víctimas de esa tragedia ; se trata de Ramiro Domicó Pernía, Duber Farley Agudelo Quiroz, Carlos Andrés Úsuga Higuita y Ernesto Alfonso Ríos Tausa. Los cuerpos fueron entregados a sus familias, quienes adelantan las respectivas exequias.

En cuanto a las siete personas lesionadas, se indica que tienen fracturas y traumatismos; dos tuvieron que ser remitidas a hospitales de mayor complejidad, pero sus vidas no corren peligro.