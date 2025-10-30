Más de 6.800 emergencias atendidas en Medellín durante las temporadas de lluvia de este año

Medellín, Antioquia

Durante la séptima sesión extraordinaria del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín se presentó el balance de la actual temporada de lluvias, en la que se han atendido más de 6.800 emergencias en lo corrido del año. De estas, 1.844 han sido provocadas por las precipitaciones, entre ellas 418 deslizamientos, 1.267 casos relacionados con árboles y 159 inundaciones.

Las entidades del consejo recomendaron al alcalde decretar el retorno a la normalidad, lo que pondría fin a la Calamidad Pública declarada en abril pasado.

Altavista

Uno de los puntos destacados del balance fue el impacto positivo de las evacuaciones y demoliciones preventivas en la cuenca de la quebrada Altavista, donde recientemente se registró una creciente súbita.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, resaltó “Resaltando la intervención en el corregimiento de Alta Vista, en el cual se decretaron unas demoliciones y unas evacuaciones solidarias. Después de unos meses, en la semana anterior se presenta una creciente súbita, que donde estas viviendas hubiesen estado emplazadas en el margen de la quebrada, hubiesen afectado 200 viviendas y más de 800 personas”

Lluvias continuarán en los próximos meses

El SIATA advirtió que las precipitaciones se mantendrán en noviembre y diciembre, con un posible aumento en su intensidad y la presencia de tormentas eléctricas.

Ante este panorama, el DAGRD reiteró el llamado a la ciudadanía para que permanezca atenta al comportamiento de ríos, quebradas y cauces, y reporte cualquier emergencia a través de la línea 123.

Articulación institucional para proteger la vida

El encuentro contó con la participación de las entidades operativas del sistema, organismos de socorro y dependencias de la Administración Distrital, quienes reforzaron su compromiso de continuar trabajando articuladamente en la reducción del riesgo de desastres.