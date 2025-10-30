Medellín refuerza la seguridad para Halloween con más de 1.000 policías y 120 agentes de tránsito

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín activará un plan de seguridad y prevención con motivo de la celebración de Halloween, en coordinación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y otras dependencias del Distrito. Más de 1.000 uniformados, 120 agentes de tránsito y 10 camiones de la Secretaría de Movilidad estarán distribuidos por toda la ciudad para garantizar el orden, la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos durante las festividades.

El operativo se concentrará en la noche del 31 de octubre y se extenderá durante el fin de semana, con especial atención en los sectores de mayor afluencia, zonas residenciales, centros comerciales y vías principales. Además, las autoridades acompañarán este 30 de octubre una rodada autorizada que contará con la supervisión de 25 agentes de tránsito.

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia se adelantan también campañas pedagógicas en calles, parques y colegios para fomentar la prevención y el cuidado de los menores durante esta jornada. “Ojo, que los niños no vayan a quedar en las calles, en los barrios, solos, tiene un adulto responsable. Ojo a quién se le acercan los niños, a quién le reciben los dulces”, aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

El dispositivo contará con el apoyo de más de 3.500 cámaras del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M) y con grupos de reacción rápida encargados de patrullar y atender cualquier eventualidad. Las autoridades recordaron que quienes participen en caravanas o rodadas ilegales, o incumplan las normas de tránsito, se exponen a sanciones y a la inmovilización de sus vehículos.

En Halloween del año pasado, las autoridades realizaron 15 operativos que dejaron 1.340 comparendos y más de 450 vehículos inmovilizados, lo que permitió reducir incidentes viales y fortalecer la seguridad en los corredores principales.

Las autoridades reiteran su llamado a celebrar con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y proteger a los niños y niñas durante las actividades del Día de Halloween.