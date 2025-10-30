Antioquia suma 30 desplazamientos y confinamientos en el último año

Entre diciembre de 2024 y lo que va de 2025, el departamento ha registrado 30 eventos de desplazamiento y confinamiento forzado, una cifra que evidencia el avance de grupos armados ilegales y las fallas en el control territorial del Estado, según cifras de la Gobernación de Antioquia.

Los municipios más golpeados son Anorí, con 6 casos; Valdivia, con 5; y Briceño, con 2, donde comunidades rurales siguen abandonando sus hogares o quedando atrapadas en medio de los combates y amenazas.

En Anorí, muchos de los desplazados optaron por autoalbergarse, sin la posibilidad de retornar ni de permanecer en los lugares de recepción por falta de garantías de seguridad. Aunque en enero pasado el Ejército reforzó las operaciones en la zona, el efecto ha sido limitado frente a la presencia de estructuras criminales.

¿Despliegue militar?

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó las cifras y reconoció que, pese al despliegue militar, la capacidad de las disidencias de las Farc y el ELN supera la fuerza institucional en varias áreas del territorio. “Hay una gran operativa militar, pero es menor a la presencia de las disidencias y el ELN”, admitió.

La situación mantiene en alerta a las autoridades locales y a las comunidades, que reclaman acciones más efectivas y sostenibles para evitar que la violencia siga desplazando familias y fracturando la vida rural en el departamento.