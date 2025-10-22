Autoridades monitorean puntos críticos por las lluvias en tres comunas de Medellín

Medellín

Las autoridades continúan en alerta y monitoreo constante ante los efectos de la segunda temporada de lluvias del año, especialmente en la ladera occidental de Medellín, donde se concentran los sectores más afectados por las precipitaciones de las últimas horas.

Las comunas Belén, Laureles y parte de Guayabal, así como el corregimiento de Altavista, registraron emergencias asociadas a crecientes súbitas e inundaciones. El caso más crítico se presentó en Mano de Dios y zonas aledañas, donde la quebrada Altavista se desbordó, afectando algunos barrios y vertientes cercanas.

La Administración Distrital recordó que durante la temporada anterior se declaró la calamidad pública en este sector y se realizó una evacuación solidaria que permitió que en esta ocasión no ocurrieran más emergencias.

“Evacuación solidaria de más de 800 personas que se encontraban en cerca de 200 viviendas en el margen de esta quebrada. Que, si no se hubieran hecho en ese momento, se hubiera presentado una afectación directa a las viviendas y a las vidas de estas personas”, explicó el director del DAGRD, Carlos Andrés Quintero.

Emergencias por las lluvias

Las autoridades distritales reiteraron el llamado a la corresponsabilidad ciudadana, a reportar cualquier anomalía a la línea 123, cuidar las fuentes hídricas y mantenerse atentos a la información oficial emitida por el CIATA y el DAGRD.

En las últimas horas, los organismos de socorro recibieron 115 llamados de emergencia a la línea 123 por las intensas lluvias. En lo corrido del año, el DAGRD ha atendido 6.633 emergencias, de las cuales 1.794 están relacionadas con las precipitaciones.