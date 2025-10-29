Estudiantes de UniAtlántico anuncian marcha contra el nombramiento de Leyton Barrios como rector

La Facultad de Bellas Artes se convirtió en la séptima en sumarse al paro estudiantil que vive la Universidad del Atlántico, en protesta por el nombramiento de Leyton Barrios como rector. Los estudiantes argumentan que el proceso fue irregular y que el Consejo Superior ignoró múltiples advertencias.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Jess Rodríguez, representante estudiantil ante el Consejo Académico y alumna del programa de Danza, explicó que la decisión se tomó tras el rechazo de 14 recusaciones presentadas contra miembros del Consejo Superior. Además, señaló que hubo una presunta omisión a un requerimiento del Ministerio de Educación que solicitaba la verificación de las hojas de vida de los aspirantes al cargo.

“El 31 de octubre volveremos a las calles en una marcha de antorchas para exigir la renuncia de Leyton Barrios y de la representante estudiantil. Desde Bellas Artes promovemos una asamblea multiestamentaria para unificar la postura de toda la comunidad universitaria”, dijo Rodríguez.

Piden veeduría del Gobierno Nacional

Los estudiantes solicitan la intervención del Ministerio de Educación y la Presidencia de la República para que ejerzan veeduría sobre el proceso de elección del rector.

Mientras tanto, preparan una asamblea multiestamentaria que reunirá a docentes, trabajadores y estudiantes para definir la continuidad del paro y las próximas acciones de protesta.

LEA TAMBIÉN: Así será el paro de profesores en Barranquilla este 30 de octubre

Barrios llama al diálogo

En medio del ambiente de tensión que vive la universidad, Leyton Barrios asumió oficialmente la rectoría y envió un mensaje a la comunidad académica.

“Vamos a llegar con la mejor disposición, trabajar con las puertas abiertas de la rectoría y escuchar constantemente a estudiantes, docentes y sindicatos. Queremos construir entre todos una universidad más competitiva en investigación, con programas atractivos y una relación sólida con el sector productivo, que recupere el protagonismo y contribuya al desarrollo de la ciudad, el departamento y el país”, expresó Barrios.