Se reportan enfrentamientos entre estudiantes en la Universidad del Atlántico

En la tarde de este miércoles 29 de octubre se registran enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad del Atlántico, medio de la nueva elección del rector.

En videos se logra apreciar peleas entre los alumnos y también pasillos bloqueados con sillas. Hay que recordar que, por esta situación, la mayoría de las facultades se han declarado en paro y los docentes en asamblea permanente.

Los estudiantes solicitan la intervención del Ministerio de Educación y la Presidencia de la República para que ejerzan veeduría sobre el proceso de elección del rector.

Mientras tanto, preparan una asamblea multiestamentaria que reunirá a docentes, trabajadores y estudiantes para definir la continuidad del paro y las próximas acciones de protesta.

Noticia en desarrollo...