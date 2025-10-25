Candidatura de Leyton Barrios a rectoría de Uniatlántico, bajo revisión del Ministerio de Educación

Instalaciones de la Universidad del Atlántico y en el círculo el candidato Leyton Barrios.

El Ministerio de Educación solicitó explicaciones formales a las directivas de la Universidad del Atlántico por presuntas irregularidades en la postulación de Leyton Daniel Barrios Torres dentro del proceso de elección de rector para el periodo 2025-2029.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

A través de un requerimiento de información amparado en la Ley 1740 de 2014, el ministerio pidió aclarar las razones jurídicas y fácticas que sustentaron la habilitación del candidato, quien, según el documento, podría no cumplir los requisitos establecidos en el Acuerdo Superior No. 000001 del 23 de julio de 2021.

LEA TAMBIÉN: “Mi caso no tiene que ver con narcotráfico”: Nicolás Petro tras ser incluido en la lista Clinton

El oficio, con radicado No. 2025-EE-313806, advierte que el despacho tuvo conocimiento de “presuntas irregularidades en la acreditación de los requisitos para el proceso de elección y designación del rector”, por parte del candidato Barrios, actual secretario de educación del Atlántico.

“Que se aclare de manera inmediata las razones jurídicas en las cuales se habilitó a Barrios”

El Ministerio cita particularmente el artículo 29 del Estatuto General de la universidad, que exige haber desarrollado actividades investigativas, docentes o administrativas en instituciones de educación superior durante al menos cuatro años. Según el requerimiento, el aspirante habría sido vinculado bajo la figura de “docente ad honorem”, categoría que no está contemplada en el estatuto docente de otras instituciones, lo que genera dudas sobre su validez.

En el documento, el Ministerio de Educación solicita a la Universidad del Atlántico que “aclare de manera inmediata las razones jurídicas y fácticas con base en las cuales se habilitó la participación del señor Leyton Daniel Barrios Torres”, reiterando que de comprobarse alguna irregularidad, podrían imponerse sanciones a los responsables.

“Es necesario poner de presente que esta Cartera Ministerial podrá imponer sanciones administrativas, previa observancia del debido proceso señalado por la Ley 30 de 1992”, advierte el requerimiento firmado por Harold Antonio Hernández Molina, subdirector encargado del Ministerio.

Con esta actuación, el Ministerio busca garantizar la legalidad y transparencia en la elección de las autoridades universitarias y reafirma su facultad de inspección y vigilancia sobre las instituciones de educación superior del país, en medio de un proceso que ha generado amplio debate en la comunidad académica del Atlántico.