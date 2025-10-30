Duvalier Sánchez acusa a Juan Carlos Pinzón de conspirar con EE.UU. contra el Gobierno de Petro

Montería

Desde Montería, el representante a la Cámara y candidato al Senado, Duvalier Sánchez Arango, ha formulado una grave acusación contra el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Según el congresista, el viaje de Pinzón a Estados Unidos entre el 21 y el 23 de octubre tuvo como objetivo conspirar contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sánchez Arango sostiene que la visita del exministro de Defensa y exembajador en Washington coincidió con reuniones clave con congresistas estadounidenses, lo que desencadenó una serie de eventos diplomáticos perjudiciales para el país.

El centro de la denuncia radica en la decisión del presidente Donald Trump de incluir a Gustavo Petro en la denominada “lista Clinton”, calificándolo de “presidente productor de cocaína” y “maleante”.

Sánchez Arango enfatiza que esta acción, que califica de “arbitraria e intimidatoria”, ocurrió apenas tres o cuatro días después de la estancia de Pinzón en Washington.

“Yo lo que planteo es que Pinzón se fue allá a traicionar la patria, él no se fue a hacer una gestión comercial ni diplomática, él se fue allá a azuzar, como lo dijo alguna vez el papa, se fue a meter cizaña, para que Trump interfiera en las elecciones del otro año”, afirmó el legislador con vehemencia.

Sánchez: Pinzón buscó respaldo para candidatura

La hipótesis del representante es clara: Pinzón buscaba, mediante esta presunta intermediación, obtener un respaldo internacional para su candidatura presidencial.

Lea también: Juan Carlos Pinzón es oficialmente el candidato presidencial del Partido Oxígeno

“Quién va a ser candidato presidencial después de eso, Pinzón, que interés tiene él, pues sentir que tiene el respaldo de Estados Unidos, para qué, para las elecciones”, cuestionó Sánchez Arango, añadiendo que este tipo de acciones son ilegales al permitir que un actor extranjero incida en los comicios colombianos.

El congresista fue contundente al exigir responsabilidades: “Pinzón tiene que responderle a este país, qué fue a hacer tres días antes que saliera la vinculación a la lista Clinton del presidente elegido democráticamente y constitucionalmente”.

“Sumisión de la derecha hacia EE.UU.”

Más allá del caso concreto, Sánchez Arango utilizó la acusación para criticar lo que percibe como una actitud de sumisión de sectores de la derecha colombiana hacia los intereses estadounidenses.

Le puede interesar: Uribe se reunirá con Ingrid Betancourt, tras aval de Verde Oxígeno a Juan Carlos Pinzón

“Les gustaba la democracia sólo cuando el presidente era el de ellos, ya cuando no ganó el de ellos ya no les gustó la democracia”, argumentó. Subrayó que las relaciones diplomáticas deben basarse en la dignidad y el entendimiento mutuo, y no en la subordinación.

Puso como ejemplo las recientes tensiones con Brasil y Argentina, señalando que Trump “siente con el derecho a mirarnos desde arriba hacia abajo a todos los países que están debajo de Estados Unidos”.

Finalmente, el representante recalcó la gravedad de la inclusión de Petro en una lista que equipara al Estado colombiano con el narcotráfico, un estigma que, a su juicio, afecta a toda la nación en su esfuerzo por superar un pasado oscuro.

Lea aquí: Tenemos que crear una gran coalición, mi papel es el de unir varios sectores políticos: Pinzón

“Es que es una ofensa no a Petro, no tiene que ser petrista, a lo que somos como país”, concluyó Sánchez Arango, haciendo un llamado a rechazar la medida sin importar las distinciones ideológicas y a defender la soberanía nacional frente a cualquier forma de injerencia extranjera.