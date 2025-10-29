Unidad de Búsqueda recupera cinco cuerpos sin identificar en el San Jorge cordobés

Montería

A casi tres años del inicio de las labores de búsqueda en el cementerio municipal Montes del Líbano, en Montelíbano, Sur de Córdoba, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) logró la recuperación de cinco cuerpos que permanecían inhumados sin identificar.

El operativo, que se extendió durante nueve días de trabajo forense, permitió localizar restos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado anterior al 1° de diciembre de 2016.

Con estos hallazgos, ya son 11 los cuerpos recuperados en este cementerio, sumando los seis obtenidos en la primera intervención realizada en noviembre de 2022.

“Seguimos avanzando en la subregión del San Jorge. Con esta segunda intervención continuamos avivando la esperanza de las familias buscadoras de encontrar a sus seres queridos desaparecidos en razón y contexto del conflicto armado”, manifestó Juan Carlos Zuleta Quiñones, coordinador de la Unidad de Búsqueda en Córdoba.

Durante la jornada se inspeccionaron tres puntos de interés específico —una sepultura y dos bóvedas— y se revisaron 23 contenedores con estructuras óseas mezcladas, que corresponden, como mínimo, a 30 personas diferentes.

Las familias, al pie del trabajo

Las familias buscadoras acompañaron de cerca las labores de recuperación. Algunas, como la de Ana Ofelia Piedrahita Querubín, acudieron con la esperanza de obtener respuestas tras años de incertidumbre.

“He venido al cementerio mientras el equipo de la Unidad de Búsqueda hace su labor. Yo espero y tengo la fe de que entre los cuerpos recuperados esté el de mi hermano, para poder acabar esta incertidumbre que nos ha consumido por muchos años”, relató.

En paralelo a las exhumaciones, la UBPD brindó atención y orientación a más de 20 familias, recibió nuevas solicitudes de búsqueda, tomó muestras genéticas y realizó entrevistas con fines de identificación.

Tecnología al servicio de la búsqueda

La intervención contó con el apoyo de expertos en geología y topografía, quienes realizaron una georreferenciación con georradar. Esta herramienta permite detectar irregularidades en el subsuelo sin necesidad de realizar una excavación directa, optimizando los esfuerzos de localización.

Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se iniciarán los procesos de identificación y verificación genética correspondientes.

Un plan regional para una deuda histórica

Esta intervención se enmarca dentro del Plan Regional de Búsqueda del San Jorge Cordobés, que abarca los municipios de Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Puerto Libertador, San José de Uré y Pueblo Nuevo.

Esta región concentra el 23,7 % de los casos de desaparición reportados en el departamento de Córdoba, con 774 personas desaparecidas registradas, lo que la convierte en una zona prioritaria para las labores de la UBPD.

La entidad recordó que su sede en Córdoba se encuentra en Montería, en la carrera 6 #62B–32 (Centro de Negocios Sexta Avenida, oficinas 502 y 503), donde continúa recibiendo solicitudes y aportes de información de los familiares que buscan a sus seres queridos.