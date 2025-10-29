La tragedia vuelve a golpear al Alcalde de San Antero: pierde un segundo hijo en accidente vial

Montería

La tragedia ha ensombrecido nuevamente al municipio de San Antero y a su alcalde, Dennys Chica Fuentes, quien en las últimas horas perdió a su segundo hijo en un accidente de tránsito.

Este fatal suceso se produce de manera paradójica durante su segundo periodo al frente de la alcaldía, replicando el dolor que ya vivió en su primer mandato.

Fatal accidente en la vía a Lorica

La reciente víctima fue identificada como Giovanni Chica, hijo del mandatario local de San Antero. El joven falleció en un fuerte impacto ocurrido en inmediaciones del Museo El Calabazo, en la vía que conecta con Lorica.

En el mismo siniestro perdió la vida el otro motociclista involucrado, identificado como Luis David Morelos, conocido con el remoquete de ‘El Ñame’.

Según información extraoficial, el accidente se habría producido cuando Morelos invadió el carril por donde se movilizaba el hijo del alcalde, provocando la colisión que resultó fatal para ambos.

Una coincidencia trágica: la pérdida de Erlys Chica en 2018

El dolor del alcalde Chica Fuentes se ve agravado por una dolorosa coincidencia. Justo un día como hoy, hace siete años, siendo alcalde de San Antero en 2018, el mandatario también perdió a su hija, Erlys Chica Rodríguez, igualmente en un accidente de tránsito.

En aquel trágico suceso de 2018, se vieron involucrados un automóvil y una motocicleta. Erlys Chica viajaba junto a quien sería su compañero sentimental, el suboficial de la Marina Jonathan Barrios, quien lamentablemente falleció en el lugar de los hechos.

Erlys Chica, por su parte, fue trasladada con vida a un centro de salud, pero a pesar de los esfuerzos médicos, falleció al poco tiempo debido a la gravedad de sus lesiones.

Este encadenamiento fatal de sucesos ha conmocionado a la población de San Antero, que lamenta el sino trágico que ha marcado la vida personal de su líder durante sus dos periodos de gobierno.

Las autoridades locales y departamentales han expresado sus condolencias a la familia Chica. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresó su lamento en la red social X: “No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan grande. Hoy acompaño con el corazón al alcalde Dennys Chica y a toda su familia en este momento de profunda tristeza por la pérdida de su hijo. Pido a Dios les conceda fortaleza y consuelo para sobrellevar esta dura prueba. Mi más sentido pésame”.