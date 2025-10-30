Uribe se reunirá con Ingrid Betancourt, tras aval de Verde Oxígeno a Juan Carlos Pinzón

Colombia

Tras ser absuelto de la condena soborno a testigos, el expresidente Álvaro Uribe retomó las actividades políticas y ha intensificado las que tienen que ver con el escenario electoral previo a la contienda del 2026.

La nueva invitada a su residencia en Rionegro, Antioquia, es la directora del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, quien acaba de entregarle el aval al exembajador Juan Carlos Pinzón para que sea el candidato presidencial de esta colectividad.

Justamente el motivo de esta reunión es empezar a discutir sobre la posibilidad de construir una alianza entre sectores de centro y derecha para las elecciones presidenciales del próximo año. El mismo Pinzón reveló que el acercamiento entre él e Ingrid se dio por mediación del expresidente Uribe.

Por otra parte, a propósito, esta semana también el expresidente César Gaviria anunció que viajaba a Medellín para reunirse igualmente con el expresidente Uribe para consolidar esa opción que le compita al candidato del gobierno en la primera vuelta presidencial de mayo.

Dicho encuentro, aunque estaba previsto para este jueves 30 de octubre y después se habló de que sería para el viernes 31, sostienen fuentes de ambas colectividades que sigue sin una fecha exacta definida. La posibilidad que se está planteando es que se lleve a cabo el lunes 3 de noviembre.