Abatieron a alias Miguelito del Clan del Golfo, responsable de ataque a base militar en Frontino

Alias Miguelito, cabecilla del Clan del Golfo, abatido en combates con el Ejército Nacional en Frontino, Antioquia. Foto: Cuarta Brigada.

Frontino, Antioquia

Tropas adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, dieron de baja a alias Miguelito, cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, durante un enfrentamiento armado en zona rural del municipio de Frontino, occidente de Antioquia.

El combate se registró en el sector Alto de Cuevas, en la vía que comunica los corregimientos de Nutibara y La Blanquita, donde los soldados adelantaban operaciones tácticas para proteger a la población civil y a los transportadores de la región.

El teniente Coronel Sergio Armando Gutiérrez Mesa, comandante del Batallón de Infantería N.32 Pedro Justo Berrío, explicó que el hecho ocurrió cuando los uniformados detectaron dos motocicletas de alto cilindraje y una camioneta.

“Los soldados deciden bajar a la carretera para realizar la verificación correspondiente y es cuando estos sujetos, al notar la presencia de las tropas, disparan contra los soldados. Los soldados responden al ataque y se inicia un combate en el que los ocupantes de los vehículos emprenden la huida.”, explicó el comandante.

Otros detalles

Alias Miguelito, también conocido como Manuel o Tilson, cabecilla de comisión en el corregimiento de Murri-La Blanquita, recibió primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate, pero murió por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información militar, Miguelito era la mano derecha de alias Fidel y responsable del ataque contra la base militar en la vereda Gorgola, ocurrido en septiembre. Además, tenía antecedentes como integrante del Frente 34 de las disidencias FARC y del ELN, y coordinaba actividades de explotación ilegal de oro para financiar las rentas criminales de la estructura.

En el lugar fueron incautadas una pistola, tres proveedores, munición y dos celulares, elementos puestos a disposición de las autoridades competentes.

El Ejército Nacional reiteró que continuará las operaciones ofensivas en el occidente antioqueño para debilitar las estructuras del Clan del Golfo y garantizar la seguridad de los habitantes de la región.